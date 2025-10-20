無業女遭愛情詐騙無償運毒　行李箱夾藏12公斤大麻闖關失敗

▲林姓女子遭愛情詐騙，甘願無任何報酬運毒闖關。（圖／航警局提供）

記者楊熾興／桃園報導

長期無業的50歲林姓女子遭網路愛情詐騙，對方以甜言蜜語並提供免費住宿及機票，讓未得任何報酬的林女甘願自泰國曼谷取得二級毒品大麻約12公斤價逾2000萬元，夾藏行李後搭機返臺闖關，經航警開箱檢視後，當場發現行李箱內裝有多包整齊密封之大麻，林女則辯稱行李內物品均為伴手禮，航空警察局持續擴大追查幕後共犯及毒品流向。

▲▼自泰國曼谷以行李夾藏市價約2000萬元大麻搭機返臺多包整齊密封之大麻，總重量高達11.89公斤。（圖／航警局提供）

航空警察局安全檢查大隊會同財政部關務署臺北關，今年7月在桃園國際機場第二航廈檢查自泰國曼谷入境來臺之本國籍林女託運行李，於行李箱內發現夾藏第二級毒品大麻，總重量高達11.89公斤，市值初估逾新臺幣2千萬元，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

經了解，林女長期失業並遭網路愛情詐騙，對方以甜言蜜語話術並提供免費住宿及機票，誘使林女甘願無償自泰國曼谷取得毒品後搭機返臺，經開箱檢視後，當場發現行李箱內裝有多包整齊密封之大麻，林女辯稱行李內均為伴手禮，航空警察局持續擴大追查幕後共犯及毒品流向，全案依違反毒品危害防制條例移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。