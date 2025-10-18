　
生活

台中新光三越周年慶登場　日本展擠爆…粉絲為5大動漫IP瘋了

▲新光三越復業周慶登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中新光三越周慶登場，由日本商品展打頭陣。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中人衝了！新光三越台中店周年慶開跑，由指標性活動「日本商品展」打頭陣，一開門就湧現爆滿人潮。今年集結58家日本人氣名店，其中有18家更是首次登台，以及首度規劃《航海王》、《排球少年》等5大潮流動漫IP展區，讓粉絲尖叫直呼「買爆！」業者預估，14天展期可望創造4700萬元業績。

▲新光三越復業周慶登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲這次推出「四大獨家必吃美食」，包括湯頭超鮮的「香魚拉麵名店─鮎ラーメン」。（圖／記者游瓊華攝）

館方表示，這次推出「四大獨家必吃美食」，包括湯頭超鮮的「香魚拉麵名店─鮎ラーメン」、Q彈手切麵條「會津奈良屋蕎麵麵」、選用北海道七星米的「星飯糰むすび」，以及「札幌湯匠」的濃郁湯咖哩，道道都讓人彷彿秒飛日本。甜點伴手禮也是必買重點，百年老店「坂角總本舖」蝦餅、年銷百萬個的「奶油生起司蛋糕」等夢幻逸品，通通都能一次入手。

今年日本展最大亮點，莫過於首次登場的「日本超人氣動漫IP」主題展區，集結《航海王》、《排球少年》、《吉伊卡哇》、《葬送的芙莉蓮》、《麵包超人》5大IP，粉絲們為了限定周邊商品擠爆會場，人頭攢動、買氣超旺。

▲新光三越復業周慶登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲「Norns小熊維尼蜂蜜日」，快閃主題店即日起至11月17日，在台中新光三越9樓廣場療癒登場。（圖／記者游瓊華攝）

另一頭同樣萌度破表的則是繼台北場引爆熱潮後，首度來到台中的「Norns小熊維尼蜂蜜日」，快閃主題店即日起至11月17日，在9樓廣場療癒登場。粉絲除了能在「Hunny Work House蜂蜜手作區」DIY專屬自己的風格小物，現場還有超夯的「韓式拍貼機」，提供15款主題相框，讓你跟維尼、小豬留下可愛紀念。
 

新光三越小熊維尼日本展周年慶

