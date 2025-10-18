鹿港8棵大葉欖仁樹一夜遭「斷頭」 警鎖定「電鋸」小貨車追緝中

▲鹿港公所8棵大葉欖仁樹慘遭斷頭。（圖／鹿港公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮東石里鹿西路一帶，昨（17日）晚間整排樹木被人以電鋸「斷頭」，其中包括8棵由公所列管的大葉欖仁樹，現場枝葉散落、景象凌亂，鎮長許志宏得知後前往勘查相當痛心，經警方調閱周遭路口監視器，掌握一輛涉案小貨車，正全力以車追人，由於破壞公物行為已觸法，警方也呼籲民眾切勿以身試法，如經查獲，將依法追究民事與刑事責任。

這起事件發生在17日傍晚5時30分許，位於鹿西路235巷附近的8棵樹齡超過10年以上的大葉欖仁樹，疑似遭人用電鋸從樹幹處砍斷，樹冠全數被移除，僅剩光禿樹幹，周圍滿地殘枝落葉。鹿港鎮民代表張雅晴接獲通報後，隨即通知鎮長許志宏到場了解情況。許志宏責成農業課清點受損樹木，並向鹿港警分局報案，同時申請調閱周遭監視器，以釐清事發經過。

鹿港警分局今(18)日上午9時30分接獲公所報案，立即派員至現場勘查。經調閱監視器畫面，發現犯案者利用一輛自小貨車運送切割後的樹幹，警方目前已根據車輛線索，積極追查駕駛與乘客身份。全案將依《刑法》毀棄損壞罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。警方強調，破壞公物行為不僅影響市容，更需負擔法律責任，呼籲民眾共同愛護公共資產。

類似砍樹事件在彰化並非首例。2023年間，位於崇實高工前的一整排25棵校樹，因樹齡超過20年，遭隔壁三和里長吳權勝擅自砍伐。事發後，里長自掏腰包花費15萬餘元，購買12棵原生種光臘樹，並請工人重新植樹彌補，才讓風波平息。

鹿港鎮公所表示，大葉欖仁樹種植時間超過10年以上，為公所列管行道樹，具遮蔭與美化環境功能，此次遭破壞已觸及《刑法》毀損罪與民事賠償責任。鎮長許志宏呼籲，民眾若發現任何破壞公物行為，應立即通報公所或警方，共同維護鹿港的綠色資源。警方也將持續追查，盡早將涉案者繩之以法。

▲彰化崇實高工行道樹也曾遭里長斷頭。（圖／記者唐詠絮攝）