政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

▲▼ 國民黨黨主席候選人政見發表會-卓伯源，郝龍斌，鄭麗文，羅智強，蔡志弘。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨黨主席候選人卓伯源、郝龍斌、鄭麗文、羅智強、蔡志弘、張亞中。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉投票將於今（18 日）登場，此次黨主席選舉，有投票權黨員約33萬人，投票時間為上午 8 時至下午 4 時，全台將有383個投票所，而在下午4點後，黨中央也將設置開票中心，預估晚上7點前即可見分曉。而新任黨主席將在 11月1日第 22 屆全國代表大會中與現任主席朱立倫正式交接。

本次黨主席改選共有6人完成登記，依號次分別為張亞中、蔡志弘、羅智強、郝龍斌、鄭麗文與卓伯源。根據黨中央統計，選舉人數為33萬1410人，其中65歲以上黨員逾22萬人。過去黨主席選舉投票率不一，最低只有3成6，那次是2020年補選，最高則是2017年的5成8，但此次競爭激烈，黨中央預估有可能衝到6成。

朱立倫15日在中常會表示，盼選舉順利平和、團結本黨，未來新任黨主席帶領下，讓國民黨更好更強，秉持正面、公正、公平的態度面對選舉，希望6位黨主席候選人都能團結，讓本黨更好更強，也希望黨內同志，秉持民主決心積極參與，星期六都出來投票，展現本黨民主，希望黨主席黨代表選舉，可以精采熱鬧，順利成功。

對於黨中央將設置開票中心，組發會主委許宇甄表示，10月18日黨主席開票，在全國383個投開票所都在當地開票、計票輸入報票系統，中央黨部中山廳也會有即時報票，不過開票計票過程在各地投開票所完成，黨中央會做最後公布當選名單跟票數。

10/15 全台詐欺最新數據

