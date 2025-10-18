　
國民兵進駐芝加哥受阻　川普政府首度「上訴最高法院」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普政府尋求聯邦最高法院開綠燈。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府16日被法院阻止在芝加哥部署國民兵後，17日向聯邦最高法院提出上訴，要求推翻下級法院裁決，首度將總統動用軍事力量的爭議推上最高法院檯面。

綜合CNN等外媒，這項緊急上訴案源於川普政府試圖派遣數百名國民兵進駐芝加哥，聲稱是為協助打擊犯罪並保護聯邦移民執法人員。然而，芝加哥聯邦地方法院與第7巡迴上訴法院相繼裁定暫時阻止這項部署，認為川普政府誇大派遣軍隊的必要性。

聯邦檢察總長索爾（John Sauer）在向最高法院提交的文件中強調，芝加哥的聯邦探員「遭受威脅和攻擊，面臨一場精心策劃的伏擊，涉及多名襲擊者」，稱聯邦探員「被迫拼命保護自己和聯邦財產，從執法任務轉移資源進行防護。」

前總統拜登提名的聯邦法官佩里（April Perry）在早前的裁決中質疑川普政府說法，「聲稱抗議等同於暴亂的趨勢令人擔憂」，認為其未能分辨單純觀察、質疑及批評政府的公民與妨礙、攻擊或施暴者的差異。

川普政府在上訴中援引1827年的「馬丁訴莫特案」（Martin v. Mott）作為法律依據，此案確立了「決定是否出現緊急情況的權力完全屬於總統」的原則。索爾主張，下級法院的禁令「不當侵犯總統權威，對聯邦人員和財產造成不必要危險」。

最高法院要求州和地方官員20日晚間以前提出回應，時程比平常更為緊迫。保守派目前在最高法院握有6比3優勢，且自川普重返白宮以來，該院在緊急案件中多數支持川普立場。

