政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

▲▼ 燕子口堰塞湖蓄水量估逾270萬噸　花蓮分署籲下游地區民眾撤離 。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

▲燕子口堰塞湖蓄水量估逾270萬噸，花蓮分署籲下游地區民眾撤離 。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

記者陳家祥／台北報導

花蓮立霧溪燕子口今（17日）傳出因大量土石崩落阻成堰塞湖，內政部今晚間宣布，配合農業部林保署發布紅色警戒、秀林鄉公所災害會報進行撤離工作及公路局預警封路，「即刻公告，太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入，並請山區民眾盡速全數撤離」。

花蓮光復鄉的堰塞湖災後復原工作持續進行中，然而，今（17日）傳出在秀林鄉燕子口附近，因大量土石崩落，導致立霧溪形成新的堰塞湖，蓄水量估逾270萬噸、蓄水面積約10公頃，林業及自然保育署隨即發布紅色警戒，籲下游地區民眾撤離。

內政部表示，配合農業部林保署發布紅色警戒、秀林鄉公所災害會報進行撤離工作及公路局預警封路。依據《災害防救法》第29條第3項規定，「各級政府及公共事業發現、獲知災害或有發生災害之虞時，應主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置」。即刻公告，太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入，並請山區民眾盡速全數撤離。

▲▼花蓮又形成堰塞湖，內政部晚間緊急公告，太魯閣國家公園全區封閉，籲請民眾全數撤離。（圖／內政部提供）

▲花蓮又形成堰塞湖，內政部晚間緊急公告，太魯閣國家公園全區封閉，籲請民眾全數撤離。（圖／內政部提供）

