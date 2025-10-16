　
大陸 大陸焦點 特派現場

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

▲「2025海峽兩岸社團交流節 」集合40多家兩岸特色美食。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

「2025海峽兩岸社團交流節」今（16）日上午在北京舉行，吸引360多位台灣民眾與團參加，現場有40多家兩岸聯合品牌、台灣小吃擺攤，一連三天很有台灣市集夜風情。其中，來自台灣蚵仔煎老闆沈士元今年65歲，1999年開始到大陸各地夜市、市集去擺攤位，至今已經26年，走訪大陸300多個城市，這回到北京擺攤也是希望拓展市場，能在開一間台灣特色小吃店。

出席開幕式的主要嘉賓包括，海峽兩岸關係協會會長張志軍、北京市政協副主席兼北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，以及北京市委常委、統戰部部長馬駿、北京朝陽區委書記吳小杰等人，活動吸引近百個台灣民間社團，有360名嘉賓出席。

▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲張志軍也說，希望有機會去台灣走走。（圖／記者任以芳攝）

會後，張志軍與高孔廉特地走一趟兩岸市集，與台灣攤商交流對話，剛好逛到賣台灣肉鬆攤位，高孔廉問，「為何能到大陸販售？（陸方禁止台灣豬肉等商品）」商家也回應，都是台灣在大陸委託製造，技術配料都是源自台灣味道。

張志軍也很好奇問，「在這攤位哪一種（台灣小吃）賣最好？」對方也介紹有「蚵仔煎、泡菜臭豆腐、大腸包小腸。」張志軍也說，自己在只有在大陸吃過台灣臭豆腐，但沒去過台灣，希望有機會去走一走

▲▼ 台灣香腸小吃、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商小郭賣「台灣味」打通北京市場。（圖／記者任以芳攝）

現場集合兩岸精品市集匯集40家品牌攤位，從16日到18日一連三天在望京小街舉行，包括統一、康師傅、北冰洋、紅星二鍋頭等兩岸知名企業，展出北京非遺文創與台灣特色小吃臭豆腐、蚵仔煎、大腸包小腸、泡菜臭豆腐、東山鴨頭等。

在北京做食品生意的郭老闆專門進口台灣味，像是金蘭醬油、紅標米酒等調料，他也在北京生產台式香腸、甜不辣、米血糕，堅持台灣調味比例，成為許多各省台商、台生「思鄉味」的首選。

小郭接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，台灣小吃一開始在北方市場也很陌生，透過擺攤推廣後，北京人也開始接受台灣小吃，像是許多北京餐廳把台式香腸、甜不辣、米血糕納入菜單，尤其是燒烤店面，接受度越來越高。

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

▲來自台灣蚵仔煎攤位老闆沈士元在大陸300多座城市擺攤。（圖／記者任以芳攝）

來自台灣蚵仔煎攤位老闆沈士元今年65歲，早期在台灣做夜市擺攤，1999年開始到大陸各地夜市、市集去擺攤位，專門賣蚵仔煎，至今已經26年，走訪大陸300多個城市，欣賞大江南北無數風光，只剩下新疆、西藏、蒙古沒去過。

他也說，「走過千山萬水，對杭州最有感情，很喜歡這個地方。」另外，他也對自己蚵仔煎堅持「專一」，舉例四川、湖南湖北、貴州江西一帶愛吃辣，北方不吃甜醬，但他堅持不改配方醬，也不加入花椒，就是堅持台灣特色醬料，包括蚵仔也選用上海海鮮，因為很「大顆」，也是對消費者的尊重。

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商小張大哥希望在北京開第三間台灣特色美食店。（圖／記者任以芳攝）

另外，來自杭州小張大哥是做泡菜臭豆腐，來大陸做小吃有十年時間，目前在台州、徐州各開一間臭豆腐店面。這次來北京擺攤也是看好當地市場，先來看看環境和消費與口味，考慮進攻北方開第三家店面。

「2025海峽兩岸社團交流節」今16日上午在北京舉行，據悉，「海峽兩岸社團交流節」自創辦以來已連續舉辦三屆，成為京台兩地民間交流的重要品牌活動。

北京朝陽區委書記吳小杰在開幕式上致歡迎詞，表示朝陽區作為首都對外開放與兩岸交流的重要窗口，始終積極搭建兩岸同胞互動平台。「此次交流節選擇在朝陽舉辦，不僅是對本區多元文化氛圍的肯定，也將為兩岸社團深化合作、增進情誼提供新契機。」

北京海峽兩岸民間交流促進會會長王紅在致辭中指出，「兩岸同胞同根同源，交流合作是大勢所趨。」她表示，北京海促會將秉持「兩岸一家親」理念，持續發揮民間性、專業性、聯誼性優勢，推動京台各領域深入合作，「兩岸關係的根基在民間，動力在人民」。
▲▼ 2025年海峽兩岸社團交流節今（16）日上午於北京舉行 。（圖／記者任以芳攝）

▲海協會會長張志軍則致辭。（圖／記者任以芳攝）

海協會會長張志軍則在致辭中強調，兩岸交流往來「是在一個中國原則和『九二共識』基礎上推動的民心所向」。他指出，社團交流是兩岸民間互動的重要紐帶，期盼兩岸社團以此次交流節為契機，深化互動合作，促進「民心相通、心靈契合」，共同塑造祖國統一大勢。

海基會前副董事長高孔廉則回顧多年推動兩岸和平發展的歷程，強調「兩岸交流是相互了解、互利共榮的康莊大道」。他呼籲面對現今局勢，雙方更應「排除干擾、積極溝通」，透過社團互動促進融合發展，「以實際行動回應兩岸民眾對和平的期待」。

▼ 台灣小吃與展攤現場。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 內蒙大米、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 兩岸市集、北京、台灣小吃 。（圖／記者任以芳攝）

