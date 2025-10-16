苗栗正義哥護童中刀！女兒私訊啦啦隊女神拍片打氣...她反應超暖心

▲檸檬探望正義的林男。（圖／林男女兒提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗日前發生隨機砍人案，48歲邱姓男子刺殺2名11歲女童，50歲林姓男子見義勇為，卻也被砍傷。林男的女兒昨天發文透露，爸爸最喜歡的啦啦隊成員，就是Fubon Angels的檸檬，讓一家人感到驚喜的是，檸檬居然抽空到醫院探望爸爸兩次，「爸爸近期最開心的一天！」

林男的女兒在Threads上發文分享，檸檬是爸爸最喜歡的啦啦隊成員，爸爸在加護病房時，因為狀況還很嚴重，所以她就有私訊檸檬，詢問對方是否能錄影片替爸爸加油，「我想讓爸爸更有恢復的力量！」

女兒透露，讓她沒想到的是，檸檬居然直接詢問醫院在哪裡，「她本人過來」！看到檸檬的回應後，女兒實在很感動，也覺得檸檬很有愛心，「真心的感謝姐姐願意抽空來看爸爸兩次，第二次還等爸爸狀態比較好的時候」。她最後也說，這是「爸爸近期最開心的一天！」

另外，從照片也可見，檸檬帶著簽名球、照片和扇子給林男，並且露出燦爛的笑容，一展親和力。畫面曝光後，不少網友也留言表示，「叔叔早日康復～康復後再到球場來看檸檬」、「檸檬真的很有心」；還有網友歪樓，「她有唱歌給爸爸聽嗎？」

本文經「@sj__0112__」授權引用