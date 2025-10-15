咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

圖文／CTWANT

咖啡早已成為現代人生活的一部分，而科學正持續揭示這項日常習慣與健康之間的微妙關聯。越來越多研究顯示，只要調整沖泡方式、飲用時間與添加成分，咖啡不僅能提神，還能對身體帶來實質益處。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，一項2022年的大型研究追蹤超過17萬名英國成年人，結果顯示每天飲用1.5至3.5杯咖啡的人，在未來七年內死於任何原因的機率降低約30%。

研究人員認為，這與咖啡中的抗氧化物質有關，這些成分有助降低罹患帕金森氏症、結腸直腸癌及第二型糖尿病的風險。對許多美國人而言，咖啡甚至是日常飲食中抗氧化物的主要來源。

《華盛頓郵報》指出，這些益處在無糖咖啡組中最為明顯，即使每天喝超過4.5杯也與壽命較長有關。那些只加少量糖的人效果相近。

但根據「全國健康與營養檢查調查」（National Health and Nutrition Examination Survey，NHANES）統計，美國人平均每天在咖啡中添加約3茶匙糖，而建議上限為女性6茶匙、男性9茶匙。人工甜味劑則可能抵消咖啡的健康效益，因為部分研究顯示它會干擾代謝或影響腸道菌群。

另一個常見問題出現在奶精。流行的季節性風味奶精看似香濃，實際上多為植物油（如棕櫚油或大豆油）與糖的混合物。每湯匙奶精含有約1至2茶匙添加糖。根據最新建議，咖啡中的脂肪含量應控制在每杯1克以下，相當於2湯匙全脂牛奶。若想營造南瓜拿鐵的香氣，不妨以肉桂粉取代高糖奶精，既保留風味又更健康。

沖泡方式同樣影響健康。2020年挪威一項針對約50萬名成年人的研究顯示，未過濾咖啡（如法式壓濾壺French press或義式濃縮espresso）與較高死亡率有關。原因在於這類咖啡含有名為「雙萜（diterpenes）」的化合物，會提升血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇。使用紙質濾網能有效攔截這些物質，因此經常飲用咖啡的人應以過濾式咖啡為主。

研究也指出，即溶咖啡與膠囊咖啡屬於「過濾咖啡」的一種，因製程中已經歷濾步驟，因此同樣具備安全優勢。若每天飲用3至5杯義式濃縮或6杯以上法壓咖啡，則可能導致血清膽固醇升高。

飲用時間也會影響效果。2023年一項分析超過4萬名美國男女的研究發現，主要在中午前喝咖啡的人，整體死亡風險比晚間飲用者低16%。研究者認為，夜間攝取咖啡因會抑制褪黑激素（melatonin）分泌約30%，長期可能干擾生理時鐘，進而影響免疫與發炎反應。

咖啡還與消化有關。由於「胃結腸反射」（gastrocolic reflex）的作用，許多人在喝咖啡後會有排便衝動。研究顯示，即使是低咖啡因咖啡也會引發這種反應，對腸道運作其實是健康的。

總體而言，適量飲用過濾咖啡、減少糖分與避免人工甜味劑，是維持健康的最佳做法。對多數人來說，每天3.5杯左右是理想攝取量；但若血壓超過160/100毫米汞柱或有心血管疾病，應與醫師討論飲用頻率。咖啡的健康關鍵不僅在於「喝」，更在於「怎麼喝」。

延伸閱讀

▸ 魔女芝琳再現？滷味店生意太差 老闆竟加罌粟吸客

▸ 長榮空服員抱病執勤亡 華航「急發內部信」全文曝光

▸ 原始連結