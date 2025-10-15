　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

咖啡早已成為現代人生活的一部分，而科學正持續揭示這項日常習慣與健康之間的微妙關聯。越來越多研究顯示，只要調整沖泡方式、飲用時間與添加成分，咖啡不僅能提神，還能對身體帶來實質益處。

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，一項2022年的大型研究追蹤超過17萬名英國成年人，結果顯示每天飲用1.5至3.5杯咖啡的人，在未來七年內死於任何原因的機率降低約30%。

研究人員認為，這與咖啡中的抗氧化物質有關，這些成分有助降低罹患帕金森氏症、結腸直腸癌及第二型糖尿病的風險。對許多美國人而言，咖啡甚至是日常飲食中抗氧化物的主要來源。

《華盛頓郵報》指出，這些益處在無糖咖啡組中最為明顯，即使每天喝超過4.5杯也與壽命較長有關。那些只加少量糖的人效果相近。

但根據「全國健康與營養檢查調查」（National Health and Nutrition Examination Survey，NHANES）統計，美國人平均每天在咖啡中添加約3茶匙糖，而建議上限為女性6茶匙、男性9茶匙。人工甜味劑則可能抵消咖啡的健康效益，因為部分研究顯示它會干擾代謝或影響腸道菌群。

另一個常見問題出現在奶精。流行的季節性風味奶精看似香濃，實際上多為植物油（如棕櫚油或大豆油）與糖的混合物。每湯匙奶精含有約1至2茶匙添加糖。根據最新建議，咖啡中的脂肪含量應控制在每杯1克以下，相當於2湯匙全脂牛奶。若想營造南瓜拿鐵的香氣，不妨以肉桂粉取代高糖奶精，既保留風味又更健康。

沖泡方式同樣影響健康。2020年挪威一項針對約50萬名成年人的研究顯示，未過濾咖啡（如法式壓濾壺French press或義式濃縮espresso）與較高死亡率有關。原因在於這類咖啡含有名為「雙萜（diterpenes）」的化合物，會提升血液中的低密度脂蛋白（LDL）膽固醇。使用紙質濾網能有效攔截這些物質，因此經常飲用咖啡的人應以過濾式咖啡為主。

研究也指出，即溶咖啡與膠囊咖啡屬於「過濾咖啡」的一種，因製程中已經歷濾步驟，因此同樣具備安全優勢。若每天飲用3至5杯義式濃縮或6杯以上法壓咖啡，則可能導致血清膽固醇升高。

飲用時間也會影響效果。2023年一項分析超過4萬名美國男女的研究發現，主要在中午前喝咖啡的人，整體死亡風險比晚間飲用者低16%。研究者認為，夜間攝取咖啡因會抑制褪黑激素（melatonin）分泌約30%，長期可能干擾生理時鐘，進而影響免疫與發炎反應。

咖啡還與消化有關。由於「胃結腸反射」（gastrocolic reflex）的作用，許多人在喝咖啡後會有排便衝動。研究顯示，即使是低咖啡因咖啡也會引發這種反應，對腸道運作其實是健康的。

總體而言，適量飲用過濾咖啡、減少糖分與避免人工甜味劑，是維持健康的最佳做法。對多數人來說，每天3.5杯左右是理想攝取量；但若血壓超過160/100毫米汞柱或有心血管疾病，應與醫師討論飲用頻率。咖啡的健康關鍵不僅在於「喝」，更在於「怎麼喝」。

延伸閱讀
魔女芝琳再現？滷味店生意太差　老闆竟加罌粟吸客
長榮空服員抱病執勤亡　華航「急發內部信」全文曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
快訊／統一獅宣布戰力外名單　4球員離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

「維修一半爆炸」10死18傷！　印尼油輪4月前才起火奪命

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

蟲洞現身？發現史上最遠「雙環奇異電波圈」　距離地球75億光年

網紅媽、15歲女兒離奇陳屍家中！鄰居聞惡臭報警　死因成謎

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

咖啡喝對方法更健康！　研究曝：每天1.5至3.5杯「有助長壽」

甩開親中公明黨！高市早苗積極「跨黨派協商」　盼爭取支持選首相

「維修一半爆炸」10死18傷！　印尼油輪4月前才起火奪命

川普政府開鍘！6外國人「嘲諷柯克遇刺」　國務院撤銷簽證

女房門前被男子「背後熊抱拖走」拼命慘叫　警公布監視畫面追凶

英13歲少女遭性侵多年「全家人都涉案」　向母訴苦反遭毒打

TAITRONICS ＆ AIoT Taiwan展10/22登場　展中報名明年展出享優惠

日本計畫明文禁止「加密貨幣內線交易」　違者按不法獲利重罰

美中亂鬥的第二章　稀土與關稅螺旋報復再起！

葉珂自爆隱形眼鏡連戴8天　「睡覺也沒摘」嗨喊：眼堅強

新建案主臥「剩不到3坪」　一票人吐殘酷現實：韭菜住鳥籠

快訊／新北檢偵訊完畢！　館長「恐嚇、煽惑他人犯罪」15萬交保

歷史新頁！台灣最古老教堂遺址　基隆和平島B考古遺址升格國定

確定參選台中市長　何欣純：當然會全力以赴

拿坡里萬聖節優惠開跑　買炸雞送烤翅、MINI餐下殺8折

辜仲諒推動「亞洲大聯盟」邁向國際　競選連任WBSC執行副會長

黃子韜疑「10/16辦婚禮」　直播自己說出日期..嚇壞助理！

國際熱門新聞

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

日本政局恐變天　首相驚見黑馬

日大咖女星想約大谷翔平　被冷回3字全場尷尬

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

不只酷刑還要陪打牌　人質囚禁生活曝光

集體槍決　哈瑪斯「街頭處刑片」瘋傳

輝達以色列員工被囚738天獲釋　黃仁勳激動發內部信

14歲男「疑暗戀被拒」捅死16歲學姐

《時代》封面沒拍到頭髮！　川普氣到半夜怒飆

美英制裁中國犯罪首腦　揭柬國殺豬盤詐欺

野兔闖日農場啃藍莓！農民很感謝

快整理房間　3類日常用品變金礦

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面