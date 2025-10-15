竹北女童幼兒園溺斃！社會處回應了　托嬰中心申請11/15停業

▲女童跌落生態池溺斃。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生幼兒溺斃意外。一名老師帶著9幼兒在園區戶外活動，其中1歲半女童失足摔落20公分深生態池，經搶救仍不幸身亡。新竹縣府社會處稍早說明，已要求該托嬰中心不得新收幼兒，且會協助有需求的家長將幼兒轉託到到鄰近托嬰中心，同時托嬰中心也遞出於11月15日停業的申請，後續將依法辦理。

社會處說明，接獲通後，已立即派員前往醫院陪伴家屬，同時到托嬰中心了解事發經過，並調閱監視器，查驗現場環境和人員配置。另外也要求托嬰中心開家長說明會，且不得再收新收托幼兒，並盤點鄰近托嬰中心缺額，協助需要轉託的家長，同時也要求各托嬰中心全面檢視安全措施，避免憾事發生。

社會處表示，將請新竹縣學生輔導諮商中心入園，針對受影響幼生進行團體輔導，並啟動行政調查，成立專案小組，若經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項各款行為，將依同法第97條處6萬至60萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法第83條各款情事，經查證屬實將處新台幣6萬至60萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下並公布其名稱將依相關法規懲處，

不過幼兒園今於Google上顯示永久歇業。對此，園方說明，早上上班才發現網上顯示永久歇業，不過今天仍有正常開園，發生事故後有發通知給家長，如果家長有轉托需求的話會協助，案件已交由警方調查，對外會由負責人統一說明。

而社會處新住民科長解佩芳表示，目前已收到托嬰中心將於11月15日停業的申請，預留時間讓家長將幼兒轉託，後續將依程序辦理。

▼新竹縣政府社會處婦女及新住民科長解佩芳進行說明。（圖／地方中心翻攝）