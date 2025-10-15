海鋒士兵「網戀陸女特工」洩密　國台辦：民進黨捏造共諜慣用伎倆

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣軍方海鋒大隊隊員因網路交友軟體，認識一名自稱港媒掩飾身分的陸方女特工，使其陷入愛情陷阱，涉嫌洩密雄二飛彈機密，但目前未見大陸方或港媒體證實。對此，大陸國台辦今（15日）回應，「關於所謂的女特工，我不瞭解你說的情況，捏造所謂『共諜』，渲染大陸威脅是民進黨當局對於媒體的慣用伎倆。」

海軍海鋒大隊蔡姓士兵接受因賭博遭汰除的同袍林姓男子賄賂，他翻拍大量雄二飛彈操作書，透過林男輾轉交予中共女特工，賺取新台幣3.8萬元，蔡、林分別依貪污罪、國安法起訴。

該起案件，根據台中地檢署起訴書指出，上述女特工為中華人民共和國人民武裝警察部隊山西省總隊通信站的情報人員，以化名及《大紀元時報》駐香港記者掩護其身分；2023年透過交友軟體認識林男，林在明知該女為大陸地區或外國派遣人員，仍介紹軍中同袍蔡男與她認識，要求蔡男提供軍中資料。

蔡男2023年5月將個資、軍職單位、工作崗位等，填寫在女特工提供的基本資料以及問卷調查表，透過林男回傳女特工後，收到8000元賄賂；同月，蔡男又以手機翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈車操作手冊等資料外傳。

該名女特工收到認為有軍事情報價值，蔡男再獲得3萬元。台中地檢署依貪污違背職務收受賄賂罪嫌起訴蔡男；另外，林男因涉及國安法也遭羈押、起訴。