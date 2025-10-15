雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

▲佳思優醫美整形診所鄒政家醫師（左圖）觀察到醫美趨勢逐漸走向專屬訂製，「美國音波 極透+（右圖）專利透視超音波科技」能看見肌膚底層，實現更加精準、安全且自然的輪廓管理。（圖／佳思優醫美整形診所及莫氏醫學美容提供）



記者楊智雯／綜合報導

年末聚會、尾牙季節將至，愛美人士紛紛把握雙11檔期，為自己安排醫美療程，期待在重要場合以最佳狀態亮麗登場。然而，過去的醫美生態經常為了追求標準美感，導致出現許多「一模一樣」的「複製臉」現象，隨著審美觀念的演進，越來越多人不再單純希望「複製」五官的黃金比例，而是更在意如何保留自己的特質並加以修飾，佳思優醫美整形診所的鄒政家醫師觀察到，醫美趨勢逐漸走向「專屬訂製」，透過量身規劃療程，讓五官線條在細節中展現個人化的美感，才能讓顧客在外型轉變中，同步展現自信與獨特魅力。

佳思優醫美整形診所鄒政家醫師表示，民眾追求「自然中展現精神與高級感」的態度，正是「客製化」美學崛起的原因，如同醫學上沒有萬靈丹，醫美也需要根據個體差異進行精準評估。依照每位顧客獨特的臉型、年齡、肌膚狀況與個人需求，規劃專屬的療程，這不僅考驗醫師的專業經驗，更依賴於技術與設備的進步，因此，美國音波 極透+的「專利透視超音波科技」能看見肌膚底層，實現更加精準、安全且自然的輪廓管理。

在所有追求美的客層中，30至50歲的女性尤其展現出獨特的醫美需求，這個年齡層主要困擾不再是常見的痘疤或單純膚況問題，而是更在意輪廓線鬆弛、下垂以及細紋累積等老化跡象。鄒政家醫師指出，許多女性在35歲左右會感覺到「雪崩式的老化現象」，對於這個族群而言，她們並非追求「變年輕十歲」，而是希望自己看起來氣色好、狀態佳，能在職場與日常生活中自信展現，在選擇醫美療程時更加穩定、安全、自然的效果視為首要考量。

鄒政家醫師進一步解釋，年輕族群可能只想要「小臉」或改善「嬰兒肥」，因此治療主要集中於筋膜層，然而，針對熟齡女性，當細紋和鬆弛問題出現時，則需將重心放在更淺層的真皮層緊緻度強化，在規劃音波療程時，必須精確選擇探頭深度與發數，以滿足多層次的老化問題，從而實現真正的客製化輪廓管理。

鄒政家醫師強調，音波拉提是「高訂保養」的第一步，在眾多醫美技術中，「美國音波 極透+」以卓越的技術升級，透過5大智能革新，為音波拉提帶來了劃時代的突破，成為實現「高訂美學」的理想選擇。

▲「美國音波 極透+」專利透視超音波科技，即時看到真皮層。（圖／佳思優醫美整形診所提供）

1. 專利透視超音波科技，安全看得見：過去傳統音波可能因能量穩定性不佳或深度不夠精準，導致效果不如預期。「美國音波 極透+」搭載了升級2倍大的超音波螢幕和專利透視超音波科技，這項技術讓醫師及消費者在療程中可即時看到皮膚層，如同為醫師提供了一雙「透視眼」，顯著提升療程的保護性，鄒政家醫師比喻，「美國音波 極透+」就像「狙擊手」，能精準瞄準治療深度，確保每一發能量都能命中目標。

2. 能量穩定傳遞，膠原新生最佳化：該設備能將能量穩定在60～70℃，這是經醫學證實膠原蛋白新生最理想的溫度區間。鄒政家醫師解釋，細胞需要微小的「破壞」來刺激再生，但又不能過度傷害，若溫度不足60℃，膠原新生反應會較弱，影響效果持久度，反之，若能量過強或不穩定，則可能產生不必要的副作用，這種精準的溫度控制，確保了新生膠原蛋白的品質與數量，讓拉提效果更為長效。

3. 效能提升，舒適度大幅躍進：「美國音波 極透+」同時在效能上顯著提升，使治療速度加快，縮短了單次治療時間，對於消費者而言，最直觀的感受就是疼痛感明顯降低。鄒政家醫師分享，許多曾體驗過舊式音波的客人，形容過去疼痛感高達七、八分，而使用「美國音波 極透+」後，描述痛感不到三分，他認為，速度變快能縮短每次擊發間的身體反應時間，加上硬體上的改良，大幅改善了整體治療的舒適度。

由於能量傳遞的精準性與穩定性，加上高效的膠原新生機制，「美國音波 極透+」的治療效果不僅更加有感，持久度也顯著延長，許多消費者回饋，這是他們認為最持久的音波療程。

在醫美市場上音波拉提療程眾多，消費者更注重療程品質與安全，鄒政家醫師建議民眾要選擇原廠機台以及認證醫師，因為操作音波的經驗累積非常重要，同時，原廠的專業訓練更是不可或缺，「美國音波 極透+」對於醫師認證執行得非常嚴格，每位醫師除了必須參與研討會，還需累積至少三個實際案例，每個案例至少要完成600發的治療，醫師必須通過「S.P.T（See, Plan, Treat）」視覺化操作的訓練與認證，這套流程要求醫師能夠精確判讀超音波影像（See），針對影像中的肌膚深度擬定治療計畫（Plan），然後再進行精準治療（Treat），唯有通過這些嚴格的篩選和訓練，醫師才能取得認證書。

因此，消費者可以透過查詢「美國音波 極透+」原廠的官方網站，找到獲得認證的診所及醫師名單。此外，為了進一步提升透明度與消費者的信任感，「美國音波 極透+」的機身設有QR Code，完成療程後，消費者甚至可以利用專屬APP記錄此次療程的發數，並獲得一張獨特的認證卡，這不僅讓消費者對自己的醫美歷程有更清晰的掌握，也為未來的保養提供寶貴的參考資訊，如同擁有自己的「雲端健康履歷」。

隨著雙11購物節即將登場，除了滿滿的購物清單，鄒醫師建議，熟女派若想在年底聚會、跨年派對上展現最佳狀態，應該將「年末保養」放入規劃之中，趁此檔期部署音波拉提療程，為輪廓線預先打好基礎，讓效果能在節慶前自然展現。

▲佳思優醫美整形診所環境照。（圖／佳思優醫美整形診所提供）