　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

▲▼美國音波極透+,輪廓管理,高訂拉提,佳思優診所,鄒政家醫師,首圖。（圖／業者提供）

▲佳思優醫美整形診所鄒政家醫師（左圖）觀察到醫美趨勢逐漸走向專屬訂製，「美國音波 極透+（右圖）專利透視超音波科技」能看見肌膚底層，實現更加精準、安全且自然的輪廓管理。（圖／佳思優醫美整形診所及莫氏醫學美容提供）

記者楊智雯／綜合報導

年末聚會、尾牙季節將至，愛美人士紛紛把握雙11檔期，為自己安排醫美療程，期待在重要場合以最佳狀態亮麗登場。然而，過去的醫美生態經常為了追求標準美感，導致出現許多「一模一樣」的「複製臉」現象，隨著審美觀念的演進，越來越多人不再單純希望「複製」五官的黃金比例，而是更在意如何保留自己的特質並加以修飾，佳思優醫美整形診所的鄒政家醫師觀察到，醫美趨勢逐漸走向「專屬訂製」，透過量身規劃療程，讓五官線條在細節中展現個人化的美感，才能讓顧客在外型轉變中，同步展現自信與獨特魅力。

佳思優醫美整形診所鄒政家醫師表示，民眾追求「自然中展現精神與高級感」的態度，正是「客製化」美學崛起的原因，如同醫學上沒有萬靈丹，醫美也需要根據個體差異進行精準評估。依照每位顧客獨特的臉型、年齡、肌膚狀況與個人需求，規劃專屬的療程，這不僅考驗醫師的專業經驗，更依賴於技術與設備的進步，因此，美國音波 極透+的「專利透視超音波科技」能看見肌膚底層，實現更加精準、安全且自然的輪廓管理。

在所有追求美的客層中，30至50歲的女性尤其展現出獨特的醫美需求，這個年齡層主要困擾不再是常見的痘疤或單純膚況問題，而是更在意輪廓線鬆弛、下垂以及細紋累積等老化跡象。鄒政家醫師指出，許多女性在35歲左右會感覺到「雪崩式的老化現象」，對於這個族群而言，她們並非追求「變年輕十歲」，而是希望自己看起來氣色好、狀態佳，能在職場與日常生活中自信展現，在選擇醫美療程時更加穩定、安全、自然的效果視為首要考量。

鄒政家醫師進一步解釋，年輕族群可能只想要「小臉」或改善「嬰兒肥」，因此治療主要集中於筋膜層，然而，針對熟齡女性，當細紋和鬆弛問題出現時，則需將重心放在更淺層的真皮層緊緻度強化，在規劃音波療程時，必須精確選擇探頭深度與發數，以滿足多層次的老化問題，從而實現真正的客製化輪廓管理。

鄒政家醫師強調，音波拉提是「高訂保養」的第一步，在眾多醫美技術中，「美國音波 極透+」以卓越的技術升級，透過5大智能革新，為音波拉提帶來了劃時代的突破，成為實現「高訂美學」的理想選擇。

▲▼美國音波極透+,輪廓管理,高訂拉提,佳思優診所,鄒政家醫師。（圖／業者提供）

▲「美國音波 極透+」專利透視超音波科技，即時看到真皮層。（圖／佳思優醫美整形診所提供）

1. 專利透視超音波科技，安全看得見：過去傳統音波可能因能量穩定性不佳或深度不夠精準，導致效果不如預期。「美國音波 極透+」搭載了升級2倍大的超音波螢幕和專利透視超音波科技，這項技術讓醫師及消費者在療程中可即時看到皮膚層，如同為醫師提供了一雙「透視眼」，顯著提升療程的保護性，鄒政家醫師比喻，「美國音波 極透+」就像「狙擊手」，能精準瞄準治療深度，確保每一發能量都能命中目標。

2. 能量穩定傳遞，膠原新生最佳化：該設備能將能量穩定在60～70℃，這是經醫學證實膠原蛋白新生最理想的溫度區間。鄒政家醫師解釋，細胞需要微小的「破壞」來刺激再生，但又不能過度傷害，若溫度不足60℃，膠原新生反應會較弱，影響效果持久度，反之，若能量過強或不穩定，則可能產生不必要的副作用，這種精準的溫度控制，確保了新生膠原蛋白的品質與數量，讓拉提效果更為長效。

3. 效能提升，舒適度大幅躍進：「美國音波 極透+」同時在效能上顯著提升，使治療速度加快，縮短了單次治療時間，對於消費者而言，最直觀的感受就是疼痛感明顯降低。鄒政家醫師分享，許多曾體驗過舊式音波的客人，形容過去疼痛感高達七、八分，而使用「美國音波 極透+」後，描述痛感不到三分，他認為，速度變快能縮短每次擊發間的身體反應時間，加上硬體上的改良，大幅改善了整體治療的舒適度。

由於能量傳遞的精準性與穩定性，加上高效的膠原新生機制，「美國音波 極透+」的治療效果不僅更加有感，持久度也顯著延長，許多消費者回饋，這是他們認為最持久的音波療程。

在醫美市場上音波拉提療程眾多，消費者更注重療程品質與安全，鄒政家醫師建議民眾要選擇原廠機台以及認證醫師，因為操作音波的經驗累積非常重要，同時，原廠的專業訓練更是不可或缺，「美國音波 極透+」對於醫師認證執行得非常嚴格，每位醫師除了必須參與研討會，還需累積至少三個實際案例，每個案例至少要完成600發的治療，醫師必須通過「S.P.T（See, Plan, Treat）」視覺化操作的訓練與認證，這套流程要求醫師能夠精確判讀超音波影像（See），針對影像中的肌膚深度擬定治療計畫（Plan），然後再進行精準治療（Treat），唯有通過這些嚴格的篩選和訓練，醫師才能取得認證書。

因此，消費者可以透過查詢「美國音波 極透+」原廠的官方網站，找到獲得認證的診所及醫師名單。此外，為了進一步提升透明度與消費者的信任感，「美國音波 極透+」的機身設有QR Code，完成療程後，消費者甚至可以利用專屬APP記錄此次療程的發數，並獲得一張獨特的認證卡，這不僅讓消費者對自己的醫美歷程有更清晰的掌握，也為未來的保養提供寶貴的參考資訊，如同擁有自己的「雲端健康履歷」。

隨著雙11購物節即將登場，除了滿滿的購物清單，鄒醫師建議，熟女派若想在年底聚會、跨年派對上展現最佳狀態，應該將「年末保養」放入規劃之中，趁此檔期部署音波拉提療程，為輪廓線預先打好基礎，讓效果能在節慶前自然展現。

查詢原廠認證診所：https://merzaesthetics.com.tw/prime/clinic

查詢原廠S.P.T認證醫師：https://merzaesthetics.com.tw/prime/doctor

佳思優醫美整形診所：https://juclinic.com/zh-TW

▲▼美國音波極透+,輪廓管理,高訂拉提,佳思優診所,鄒政家醫師。（圖／業者提供）

▲佳思優醫美整形診所環境照。（圖／佳思優醫美整形診所提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】音波拉提療程掀「高訂」風潮　美國音波極透+全新上市！

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

肯德基、頂呱呱今天「買1送1」　咔啦雞腿堡不到48元

翻轉布丁買到了！網曝1口感「跟想像不同」：是果凍不是布丁

必勝客萬聖節「黑咖哩黃金豬排比薩」開賣　限時下殺半價

【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」　新品、霜淇淋限時「買1送1」

速食店炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

肯德基、頂呱呱今天「買1送1」　咔啦雞腿堡不到48元

翻轉布丁買到了！網曝1口感「跟想像不同」：是果凍不是布丁

必勝客萬聖節「黑咖哩黃金豬排比薩」開賣　限時下殺半價

【廣編】高蛋白界「藍色瓶子」竄紅！營養師推「無加糖Ｘ20.6克蛋白質」運動補給首選

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」　新品、霜淇淋限時「買1送1」

速食店炸雞優惠懶人包　bb.q CHICKEN今天免費吃

洋基工程正式官宣！李逸驊出任元年總教練　冠軍經驗打造團隊文化

主計長：今年經濟成長率4.45%有低估　可超過4.5%

李珠珢突取消簽書會被罵首發聲！　「243字親筆文曝心聲」：很心痛

把我們最糟一面逼出來！釀酒人教頭致敬山本由伸：指叉球像速球

國安局證實藍黨魁選舉「境外介選」　郝龍斌：所有抹黑到此為止

玉澤演來台機場照搶看！Loro Piana大地色穿搭散發熟男魅力　明現身台北101

墨西哥暴雨釀災！至少64死、65人失蹤　慘況曝光

試開箱／還在用過時的陰影修容？韓系彩妝師教你最新「提拉小臉收縮術」

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

輝達電力大革命！資料中心導入800 VDC　外資點4台廠當先鋒

【公車變擂台】女通緝犯拖鞋狂巴！阿伯無影腳狠踹反擊

消費熱門新聞

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

跑7間店買「翻轉布丁」撲空！店員曝進貨時間

全家霜淇淋「買1送1」還有超萌加油棒

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」

日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

更多熱門

相關新聞

最有感的雙11！海芙電音雙波享受1+1>2的青春療程

最有感的雙11！海芙電音雙波享受1+1>2的青春療程

隨著一年一度雙11購物狂歡節的來臨，許多消費者陸續選購囤貨平常愛用的美容保養產品。針對這波消費熱潮，不少專業醫美醫師也推薦愛美的民眾不妨趁雙11檔期，幫自己規劃一系列的年末醫美保養療程。

關鍵字：

美國音波極透+輪廓管理高訂拉提佳思優診所鄒政家醫師

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面