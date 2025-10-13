　
空服抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋

▲▼ 。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士YT）

▲詹姆士開直播談論此事。（圖／翻攝自型男機長瘋狂詹姆士YT）

記者施怡妏／綜合報導

長榮航空爆出員工過世憾事！有空服員爆料，一名長榮空服員身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，返台後住院仍不幸離世。對此，前機師、網紅詹姆士聽聞此事又氣又難過，直呼「非常痛心」，強調航空圈的職場環境需要改善。

網紅詹姆士在臉書發文，一得知事件，氣得開直播，「一顆年輕美好的生命就這樣殞落」，衷心希望台灣航空圈有更好的職場環境，更友善的班表制度，並且淘汰不適任霸凌組員的長官，「航空圈是個獨特的文化，航空圈是個群體，有群體就有領隊，有領頭羊的群體就會有霸凌！」

詹姆士一聽到座艙長的名字，他直呼「不意外，就是個K王」，在航空圈大家都知道這號人物。他提到，去年搭長榮的飛機，曾遇過該名座艙長，當時座艙長瘋狂罵組員，一路狂罵馬來西亞外籍組員，「罵到整個經濟艙的人都聽得到」，他出面講了兩句緩頰，只差沒有當場翻臉。

詹姆士也YouTube直播中，娓娓道來整起事件，空服員去程就已經不舒服，返程時再度表明身體不適，希望「不打工」返台，但是詹姆士坦言「實務上不太可能，除非不能呼吸了，或是斷腿了，不然很難」，而空服員也不敢講。在航班過程中，空服員提出想要打醫療專線「MediLink」，但是最後沒有打。

飛行過程中，空服員仍被要求走水、送餐兩輪，甚至走不回自己的座位，只能在附近的位置坐下。接近落地時，空服員要求叫救護車，但因班機停外機坪需等待車輛與作業，座艙長則回應「叫救護車要自己出錢」。

▲長榮航空爆出員工過世憾事。（資料照／記者賴文萱攝）

▲長榮航空爆出員工過世憾事。（資料照／記者賴文萱攝）

下機時，空服員身體不舒服披著毛毯，每走一步都發出很痛苦的聲音，甚至需要靠人攙扶才能行走，座艙長擔心有礙觀瞻詢問「妳確定要披著毛毯走下去嗎？」下秒座艙長已經快速下機，似乎趕著下班，不想要被耽誤。詹姆士指出，當時飛機轉降也許還有機會，如果有打Medilink，落地就有救護車，說不定不會這麼嚴重，「如果我是機長，我知道這件事情，飛機一定轉降」。

詹姆士也提到，在航空公司上班想要請假，有嚴苛的請假機制，尤其是空服員，因此很多人都不敢請假，強調航空圈的職場文化一定要改善，「人不能白白犧牲，至少要改善一下職場的環境，尤其是職場霸凌的狀況。」

對此，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。

