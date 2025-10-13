　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

▲▼看電影,電影,票房。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲投資賣座的電影《海角七號》林姓電影人挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

曾投資《海角七號》、《KANO》等知名國片的林姓電影人，創立的影業公司，因與謝姓導演在雲林縣政府標案《雲林人之夜—流動藝術饗宴三部曲》合作時發生糾紛，遭提告返還代墊款。士林地院認定該影業公司應返還謝姓導演59萬0786元，並自2023年7月18日起按年息5%計息，全案可上訴。

判決指出，該影業公司於2021年承攬雲林縣政府文化觀光局主辦的《雲林人之夜—流動藝術饗宴三部曲》音樂劇標案，總預算349萬5000元，並委任謝姓導演擔任計畫主持人兼導演，負責招募演員、編排劇本、排練、宣傳與演出。音樂劇於2022年2月19日演出結束後，公司分2次向縣府領得全部款項共349萬5000元。

謝姓導演主張，為完成演出先行墊付人事、交通、餐飲、住宿、宣傳及雜支等合計110萬0418元，事後未獲全額返還，遂依民法委任規定提起民事訴訟。

林姓負責人出庭表示，導演明知總預算仍超額支出，已超出委任範圍，公司無須清償；並稱導演所列多筆費用重複請款或欠缺憑證，部分款項已支付予其他協力單位（如雲劇團及相關人員），合計約90萬1968元，不應重複給付。

法官認為，雙方未明確約定預算上限，投標使用的「工作計畫書」僅供機關審核，不構成契約條件。在執行期間，公司具有即時對帳與核銷能力，若認超支理應可即時制止，因此「逾預算」抗辯欠缺說服力。

法官核對卷內單據後，認定多筆支出有憑證可稽，合計59萬0786元，屬執行音樂劇的必要費用；其餘因證據不足不予認定。至公司主張已匯出90萬餘元，法院指出雙方另有其他合作專案，無法證明該款即為清償本案費用，抗辯不採。

法院判影業公司返還謝姓導演59萬0786元，並自2023年7月18日起至清償日止，按年息5%計算遲延利息；訴訟費用由被告負擔52%、原告負擔48%。另就假執行部分，原告以19萬6929元供擔保後得為假執行；被告得以59萬0786元預供擔保免為假執行。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸軍官校爆性醜聞！學長逼大一生「手工排毒」
快訊／金馬影帝病逝　享壽68歲
新壽北士科T17、T18權上權移轉輝達　金管會表態
昔揭長榮煩人規定「健康亮紅燈」！　敖犬辣妻發發痛心空姐憾事喊
快訊／首批7名人質獲釋！　由紅十字會轉交以軍
空姐抱病上班「座艙長冷處理」　前機長怒爆黑歷史：就是個王八蛋
狂嗆劉世芳裝瞎　傅崐萁：天天栽贓花縣府！撤離災民由鄉鎮市公所
大股東申讓1950張！　PCB妖股跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

亡夫手機驚見「老公老婆對話」　正宮怒告酒店女獲賠30萬

撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

快訊／金門水頭碼頭「釣客落海」！趴臥卡涵洞內　脫困已明顯死亡

假的啦！桃園婦欲匯1715萬「投資土地蓋大樓」　行員通報阻詐

何博文論文抄襲丟學位　挨告違反《著作權法》不起訴原因曝

陳修將慘了！虐殺女友遭重判棄保潛逃被逮　持槍彈再判6年半

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

桃園馬3撞民宅！駕駛違停拒盤查狂逃鑽巷弄　與乘客棄車逃逸

新店退休男酒醉返家躺路中　小黃運將找車位沒注意輾過奪命

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

水災後警戒！傳染病「類鼻疽」感染恐致敗血症　泥土可存活30月　

長榮航空爆空服員抱病上班猝逝　她揭多次勞檢違法2025年被罰288萬

奇美醫院「重啟心跳・擁抱新生」團聚會　4位康復者感謝急救團隊

陸官爆性醜聞！逼大一生「手工排毒」　變態學長判囚8月將入獄

才挑戰金氏世界紀錄！　81歲歌王力邀「台灣女神」成功超狂

達美樂請「鏟子超人」吃披薩　繼光香香雞送免費炸雞

王齊麟老婆「明顯孕肚首現形」！陳詩媛四肢還是超細：炫耀一下

快訊／金馬影帝病逝！《天浴》洛桑群培離世享年68歲…不辦告別式

基隆城市半程馬拉松10／19登場　國內外4000跑者齊聚港都開跑

張靚穎「摔下2公尺高台」 20秒後繼續唱：老當益壯

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

即／長榮航空爆空服員猝逝！　桃園勞檢處出手了

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

「神秘阿伯指路」女大生大坑山區迷路是真實案例

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

搭機偷抽電子煙害警報大響　白目男被起訴

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

她曝過世空服「有在健身衝浪」：應很健康的

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

更多

最夯影音

更多
機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD

機長老公廣播突然告白　她全程錄下害羞反應XD
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面