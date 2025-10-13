撕破臉！合作音樂劇遭影業大咖賴帳　導演告上法院討回辛苦錢

▲投資賣座的電影《海角七號》林姓電影人挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

曾投資《海角七號》、《KANO》等知名國片的林姓電影人，創立的影業公司，因與謝姓導演在雲林縣政府標案《雲林人之夜—流動藝術饗宴三部曲》合作時發生糾紛，遭提告返還代墊款。士林地院認定該影業公司應返還謝姓導演59萬0786元，並自2023年7月18日起按年息5%計息，全案可上訴。

判決指出，該影業公司於2021年承攬雲林縣政府文化觀光局主辦的《雲林人之夜—流動藝術饗宴三部曲》音樂劇標案，總預算349萬5000元，並委任謝姓導演擔任計畫主持人兼導演，負責招募演員、編排劇本、排練、宣傳與演出。音樂劇於2022年2月19日演出結束後，公司分2次向縣府領得全部款項共349萬5000元。

謝姓導演主張，為完成演出先行墊付人事、交通、餐飲、住宿、宣傳及雜支等合計110萬0418元，事後未獲全額返還，遂依民法委任規定提起民事訴訟。

林姓負責人出庭表示，導演明知總預算仍超額支出，已超出委任範圍，公司無須清償；並稱導演所列多筆費用重複請款或欠缺憑證，部分款項已支付予其他協力單位（如雲劇團及相關人員），合計約90萬1968元，不應重複給付。

法官認為，雙方未明確約定預算上限，投標使用的「工作計畫書」僅供機關審核，不構成契約條件。在執行期間，公司具有即時對帳與核銷能力，若認超支理應可即時制止，因此「逾預算」抗辯欠缺說服力。

法官核對卷內單據後，認定多筆支出有憑證可稽，合計59萬0786元，屬執行音樂劇的必要費用；其餘因證據不足不予認定。至公司主張已匯出90萬餘元，法院指出雙方另有其他合作專案，無法證明該款即為清償本案費用，抗辯不採。

法院判影業公司返還謝姓導演59萬0786元，並自2023年7月18日起至清償日止，按年息5%計算遲延利息；訴訟費用由被告負擔52%、原告負擔48%。另就假執行部分，原告以19萬6929元供擔保後得為假執行；被告得以59萬0786元預供擔保免為假執行。全案仍可上訴。