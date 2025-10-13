人權鬥士莊盛晃辭世！從蘇建和案到眷村文化　63歲走完熱血人生

▲莊盛晃過世前1天參加新書發表會，留下最後身影。（圖／岡山眷村文化協會提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

一生為台灣人權、歷史記憶與社會正義奔走的社運戰將莊盛晃在9月28日病逝，享年63歲。他一手推動「蘇建和三死囚案平反」、協助血友病愛滋患者爭取補償金，更為老兵、移工、眷村文化與戰爭記憶奔波不歇。好友形容他是「敢夢、敢衝、敢實踐的怪傢伙」，走遍戰地、眷村與田野，用一生譜出台灣社會運動史上最動人的樂章。

▲社運戰將莊盛晃在日前病逝，享年63歲。（圖／岡山眷村文化協會提供）

莊盛晃是桃園新屋客家人，生於台北、長於基隆，畢業於成功高中、東海大學法律系，並赴英國華威大學攻讀國際經濟法。年輕時就進入政壇幕後，擔任立委葉菊蘭與議員謝明達助理，從此踏上公共服務與社會改革之路。

返台後，他出任「台灣人權促進會」秘書長，推動震撼社會的「蘇建和三死囚案平反」，也揭發警察刑求黑幕，為司法改革寫下關鍵一頁。之後創立「藥害愛滋自救會」，成功促成《藥害救濟法》三讀通過，替血友愛滋患者向德國拜耳與台灣代理商爭取到每人補償金210萬元，讓醫療人權邁出關鍵一步。

▲莊盛晃為外國訪客以英文導覽二戰岡山與台灣眷村歷史。（圖／岡山眷村文化協會提供）

他後來創立台灣第一個醫療人權團體「中華浮木濟世會」，並投身社區營造與永續農法，從苑裡鴨間稻到新竹沙湖壢藝術村，結合文化、土地與公益。他說過：「社造訪談，是人的生命履歷，是大於藝術的藝術。」

▲莊盛晃積極投入各項社會運動。（圖／岡山眷村文化協會提供）

2009年起，莊盛晃轉戰南台灣，擔任「高雄市關懷台籍老兵文化協會」總幹事，推動「戰爭與和平紀念公園」與口述歷史計畫，讓被遺忘的台籍老兵故事重回世人眼前。他也協助建立「岡山眷村文化協會」，保存眷村記憶，生前一天仍出席新書發表會，鞠躬盡瘁。

▲莊盛晃訪談空戰英雄葉李榮教官。（圖／岡山眷村文化協會提供）

莊盛晃的葬禮11日在岡山長老教會舉行，眾多人權前輩、文化工作者與老兵代表前來送別。他用一生實踐理想，留下的不只是無數運動的印記，更是一句震撼人心的信念：「歷史不是被紀念的，是被活出來的。」