空服員抱病上班猝逝　工會嘆：長榮請假制度不友善

▲一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，返台後住院離世，引發譁然。桃園市空服員職業工會今指出，長榮航空對空服員的請假制度不友善，一旦請假，就要擔心選班、調班等資格被限縮，希望公司在出勤的管理能以鼓勵代替懲罰。

有空服員在社群平台指出，一名長榮航空空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，導致該組員返台後住院，最終不幸離世。

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱今受訪表示，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有發生身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世。針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，當班組員所述狀況，工會還在查證中，也希望公司盡快啟動調查。

周聖凱指出，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

對於後續工會是否採取行動，周聖凱表示，目前還在討論中，家屬也正在釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。

桃園市空服員職業工會稍早也發表聲明指出，近日一名長榮航空空服員急病入院，在短時間內便不幸逝世，面對一個年輕生命的離開，空服員對此都抱以無比的哀痛，希望航空公司能對每個空服員、員工發生病痛時，有更多同理心，更溫柔相待，在出勤的管理上能以鼓勵代替懲罰，不要讓空服員在病痛中徒增煩惱，才能安心照顧自己。

工會指出，空服員工作有很多特殊的承擔和風險，經常熬夜輪班過勞，高空的機艙中還有不同於地面的大氣壓力和紫外線，不少人都有免疫力偏弱或各種隱性病痛。

此外，工會指出，空服員也是非常講究準點和人力調度的工作，固然長榮航空都強調不會要空服員抱病上班，但對空服員的請假制度設計，相對嚴格也是事實，一旦請假，就要擔心選班、調班等各種資格被限縮，將來的班表和生活安排都受到影響。

工會強調，長榮航空應儘速查明事實，這位空服員生前在機上所受的待遇、尋求幫助時是否曾被刁難，唯有真相和正義能撫慰生者和死者。

對此，長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。