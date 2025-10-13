　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣獅潭鄉路段昨（12）日發生轎車違規碰撞重機事故。周姓男子駕駛轎車在車道違規跨越雙黃線時，曾姓女子騎乘的重機煞車不及，攔腰撞上轎車後騰空摔倒在地，所幸騎士僅擦傷，肇事責任正由警方調查中。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，昨日上午7時36分許獲報在獅潭鄉台三線119.8公里路段，發生轎車與大型重機車發生交通事故，騎士受傷送醫治療，警方到場後立即協助管制疏導交通。

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，在地的周姓男子（61歲）駕駛轎車由台3線行駛南下車道，行經約119.8公里處時，貪圖方便直接在雙黃線處，直接左轉到對向路肩外，結果北上車道、曾姓女子（22歲））騎乘的黃牌大型重機車，面對轎車突然左轉，反應不及攔腰撞上轎車右後車門，重機彈飛摔倒，造成轎車右側車身及重機多處受損。

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，周男未受傷，曾女全身擦挫傷，所幸意識清楚，經救護人員送往醫院治療已無大礙，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，周男違規部分將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項3款製單舉發，可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰，詳細事故原因尚待調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
75歲台嬤去新加坡　遭當街「揮拳痛毆、吐口水飆罵」
快訊／中美貿易戰衝擊！　A股三大指數大幅低開
快訊／挖出「失聯夫妻座車」！家屬認出車牌了
快訊／長榮空服員抱病上班　返台猝逝
白沙屯媽祖2度衝「吊車大王豪宅」　當街大轉彎！胡董激動落淚
快訊／《正年》金允慧結婚了！　婚禮倒數12天
快訊／台股崩跌！殺逾800點　台積電重挫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男登羊頭山墜谷！警消繩索下切慈恩橋營救　骨盆骨折送醫

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

屏東特搜挖出失聯夫妻座車　家屬認車牌淚謝：希望明天找到祂們

台南機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫...火球畫面曝

阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

雲林民宅1F神明廳竄火！火勢延燒隔壁戶　鄰居3人嚇到送醫

人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

綠蠵龜+玳瑁相疊受困廢棄漁網！澎湖漁民助脫困重獲自由

男登羊頭山墜谷！警消繩索下切慈恩橋營救　骨盆骨折送醫

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

博士也逃不掉！女學霸欠稅、健保費逾百萬　士林分署一招全扣走

「鏟子超人」包包半路遺失！他衝警局報案...台東人暖心一幕曝

屏東特搜挖出失聯夫妻座車　家屬認車牌淚謝：希望明天找到祂們

台南機車酒駕自摔起火全面燃燒！27歲女騎士驚險逃劫...火球畫面曝

阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

雲林民宅1F神明廳竄火！火勢延燒隔壁戶　鄰居3人嚇到送醫

人夫偷吃女同事！小三認了「軟掉次數比較多」 正宮怒告結果曝

空服員抱病上班猝逝　工會嘆：長榮請假制度不友善

男登羊頭山墜谷！警消繩索下切慈恩橋營救　骨盆骨折送醫

釀酒人終結者是大谷鐵粉　曬超珍貴簽名：在同一空間就很幸福

香菜花生粉鋪好鋪滿！延三夜市深夜豬血糕、口感緊實超Q彈

撤離計畫要等徐榛蔚同意！　劉世芳喊話花蓮縣府：盡速清查保全戶

北捷「1新措施」全面上路！通勤族一看大讚：終於不用墊腳尖

藍芽耳機男形跡鬼祟　警尾隨攔查逮車手！公事包赫見150萬現金

力挺郝龍斌！　游淑慧喊話：國民黨要領導力的將軍「不是大俠」

台東女騎士身體不適　知本警護送返家

毒品「控台機房」藏台東民宅　警專案小組破獲8人販毒集團

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

社會熱門新聞

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

新店男夜間倒臥馬路　遭小黃輾壓身亡

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

網黃「南京復興站出口」全裸自瀆留體液　北捷回應撇清

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

台南車禍7人送醫　9歲童小腿開放性骨折

人夫偷吃「軟掉比較多」 正宮怒告結果曝

特搜挖出失聯夫妻座車　家屬淚謝：希望找到祂們

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

新北24歲女摔車道出入口　遭住戶開車輾過

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

彰化小客車、機車路口碰撞　女騎士困車底送醫不治

更多熱門

相關新聞

Aprilia旗艦＋中量級跑車重機登台

Aprilia旗艦＋中量級跑車重機登台

Aprilia總代理摩托之星今（11）日於台中麗寶國際賽車場舉辦車主專屬賽道日，會中同步帶來全新RSV4當家旗艦跑車與RS 660中量級跑車，並開出51.9萬與88.9萬的建議售價，除了兩款熱血仿賽以外，更同場加映身披GP廠隊塗裝的SR GT速克達，建議售價則是15.9萬

她欠稅46萬沒繳　哈雷重機直接被拖走

她欠稅46萬沒繳　哈雷重機直接被拖走

YAMAHA MotoGP廠隊車手現身台北

YAMAHA MotoGP廠隊車手現身台北

女騎士路口鬼切　慘遭撞又挨罰

女騎士路口鬼切　慘遭撞又挨罰

杜卡迪最新電動重機原型車亮相

杜卡迪最新電動重機原型車亮相

關鍵字：

台3獅潭重機鬼切

讀者迴響

熱門新聞

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

全台野裸亂象！　捷運、高鐵「打飛機」拍片賺流量

中國：台心戰大隊18幹部「最高判死刑」

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面