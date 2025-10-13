阿北鬼切出事！苗栗台3線轎車跨雙黃線左轉　22歲重機女慘摔

▲轎車駕駛在台3線違規跨越雙黃線，害對向重機騎士反應不及，女騎士擦傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣獅潭鄉路段昨（12）日發生轎車違規碰撞重機事故。周姓男子駕駛轎車在車道違規跨越雙黃線時，曾姓女子騎乘的重機煞車不及，攔腰撞上轎車後騰空摔倒在地，所幸騎士僅擦傷，肇事責任正由警方調查中。

苗栗縣警察局大湖分局今天表示，昨日上午7時36分許獲報在獅潭鄉台三線119.8公里路段，發生轎車與大型重機車發生交通事故，騎士受傷送醫治療，警方到場後立即協助管制疏導交通。

警方調查，在地的周姓男子（61歲）駕駛轎車由台3線行駛南下車道，行經約119.8公里處時，貪圖方便直接在雙黃線處，直接左轉到對向路肩外，結果北上車道、曾姓女子（22歲））騎乘的黃牌大型重機車，面對轎車突然左轉，反應不及攔腰撞上轎車右後車門，重機彈飛摔倒，造成轎車右側車身及重機多處受損。

警方說，周男未受傷，曾女全身擦挫傷，所幸意識清楚，經救護人員送往醫院治療已無大礙，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形，周男違規部分將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項3款製單舉發，可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰，詳細事故原因尚待調查釐清。