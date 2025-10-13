　
泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃！

▲▼ 台酒泡麵加蛋情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲泡麵加蛋不論是加蛋花、半熟蛋或全熟蛋，都能讓杯裝泡麵吃起來更有層次。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

泡麵是許多人宵夜與加班的最佳夥伴，而「泡麵加蛋」更是網友一致公認的經典吃法。一顆雞蛋就能讓碗裝泡麵瞬間升級，不論是半熟、全熟或蛋花，都能呈現不同風味。不過要如何掌握打蛋訣竅呢？以下分享怎麼煮泡麵加蛋做法，同時推薦台酒最受歡迎的三款「杯常幸福」泡麵新品，讓杯裝泡麵瞬間升級成人氣美食。

泡麵加蛋會熟嗎？泡麵加蛋成功做法大公開！

要煮出完美的泡麵加蛋，首先要決定熟度，掌握好煮泡麵加蛋時機。喜歡蛋花的人，可在泡麵煮滾後，將打蛋液慢慢倒入熱水，攪拌出絲滑口感。網友就分享：「泡麵加蛋只用泡的就能把雞蛋泡熟，口感比想像中好」，證明蛋花的變化比想像中更簡單。

偏愛半熟蛋的食客，則可在麵條八分熟時加入雞蛋，悶煮一分鐘即可。網友笑說：「我覺得泡麵加半熟蛋會像蛋花湯，但男友覺得這才對味」，半熟的濃稠蛋黃確實是許多人心中的靈魂吃法。若想吃全熟蛋，則需延長至三分鐘，讓碗裝麵裡的雞蛋完全熟透。就有網友發起討論：「各位吃泡麵都配全熟蛋還是半熟蛋阿？之前跟朋友因為這個還吵起來」，顯見全熟與半熟之爭，在泡麵加蛋的世界裡永遠沒有標準答案。

至於碗裝泡麵，也能輕鬆做到泡麵加蛋，並且玩出多種變化。有網友擔心直接加蛋用熱水沖泡，蛋會不熟，以及不知道泡麵加蛋微波會熟嗎？有經驗的網友就分享，先用馬克杯裝熱水後放蛋，水量要半杯以上淹過蛋，接著微波大火1分到1分20秒，就能獲得到不同熟度的加蛋泡麵了。

也有網友建議在碗裝泡麵裡多次打蛋，分批加入熱水，能做出層層分明的蛋花；還有人推薦加兩顆雞蛋，無論蛋花或全熟，都更有飽足感。至於大家的共識就是「泡麵加蛋是標配，不加反而覺得少一味」，顯示這個吃法已成為大眾心中的固定搭配。

不過泡麵加蛋做法雖然簡單，也會遇到一些「加蛋失敗」的情況。例如：蛋不熟時蛋白容易帶有腥味，湯不夠滾會讓蛋花蛋液結成團，有時候蛋白沉底則會變硬影響口感。也有網友抱怨：「自己煮泡麵打蛋常常沾鍋底，要拿鋼刷才刷得掉」；對此就有人分享小技巧，建議先把熱水煮到翻滾後再打蛋，或先將打蛋液攪散倒入，就能避免蛋白沉底焦黑。

另外在享受碗裝泡麵加蛋時，也要注意食安問題。許多專家提醒，雞蛋若未熟透，可能含有沙門氏菌，造成腸胃不適。尤其有些人僅用熱水沖泡碗裝泡麵後就打蛋，若沒有再微波或二次加熱，反而增加沙門氏菌風險；建議在碗裝泡麵料理時，無論是半熟或蛋花，都要確認熟度充足，避免潛在危害。掌握好火候與下蛋時機，才能煮出理想的泡麵加蛋，吃得美味又安心。

▲▼ 台酒泡麵加蛋情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲網友熱議的泡麵加蛋吃法，不妨搭配台酒最新三款杯裝泡麵，讓美味更升級。

台酒泡麵推薦／泡麵濃郁湯頭加蛋更襯托蛋香

在掌握了各種泡麵加蛋的祕訣之後，當然少不了選對泡麵來加分。台酒三款「杯常幸福」杯裝泡麵新品，結合酒香與特色湯底，搭配雞蛋後風味更升級，適合愛嘗試泡麵加蛋的消費者：

極品川味酸菜魚風味杯麵：這款杯裝泡麵以酸、麻、辣的川式風味為基底，特別加入玉山茅台料理酒提香，喝一口就能感受到濃烈香氣。酸菜的爽脆、朝天椒與青花椒、大紅袍花椒帶來的辛麻，再搭配薑母、蒜仁與檸檬點綴，讓湯頭酸爽又有厚度。許多網友大讚台酒的極品川味酸菜魚風味杯麵「層次感十足，特別適合重口味」，加上蛋花後更能中和辛辣，讓口感更加滑順。（食用含酒料理請勿開車）

▲▼ 台酒泡麵加蛋情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲台酒「杯常幸福」極品川味酸菜魚風味杯麵的酸、麻、辣層次結合酒香，是重口味族群最愛。

老酒花雕雞風味杯麵：以藥膳湯底為基礎，融合花雕酒與芝麻油，香氣溫潤厚實。特製的精燉油包經慢煉，帶有濃郁的醬香與藥膳香氣，讓人喝來暖胃又安心。網友普遍認為台酒這款老酒花雕雞風味杯麵「有家常料理的感覺」，尤其冬天來一碗最滿足。杯裝泡麵加入半熟蛋時，蛋黃的濃稠與湯底相互融合，更能突顯藥膳與花雕料理酒的甘醇。（食用含酒料理請勿開車）

▲▼ 台酒泡麵加蛋情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲台酒「杯常幸福」老酒花雕雞風味杯麵的藥膳雞湯融合花雕料理酒與芝麻油，是溫潤暖胃的首選。（食用含酒料理請勿開車）

海味魚蝦大賞風味杯麵：一打開就能聞到麻油香氣和龍蝦的鮮味，湯底鮮甜濃厚。特選乾燥蝦仁、韓國進口魚板、Q彈海帶芽與鮮甜紅蘿蔔熬煮而成，加入紅標純米料理米酒，每一口都能感受到多層次的海鮮滋味。網友直呼「海味十足、鮮甜到停不下來」，台酒這款海味魚蝦大賞風味杯裝泡麵尤其適合下班後當晚餐或宵夜。若再加入一顆蛋，無論是蛋花或全熟蛋，海鮮香氣與雞蛋香結合，彷彿升級成餐廳級海鮮拉麵。（食用含酒料理請勿開車）

▲▼ 台酒泡麵加蛋情境拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲台酒「杯常幸福」海味魚蝦大賞風味杯麵由龍蝦與麻油交織的海味湯底，喝起來鮮甜濃郁。

泡麵加蛋創意吃法加分／用台酒泡麵玩出蒸蛋新花樣

除了直接在泡麵裡加蛋，其實還能延伸出更具創意的「泡麵蒸蛋」。泡麵蒸蛋怎麼做？做法很簡單，先將台酒泡麵煮好，把湯頭與蛋液拌勻後過篩，倒入耐熱碗中，可以放入微波爐中微波2-3分鐘，或用電鍋蒸約10分鐘，就能得到口感細緻的蒸蛋；若想做出更精緻的泡麵蒸蛋，也能在表面加點蝦仁或魚板，瞬間升級成獨特台酒泡麵口味的茶碗蒸。

台酒「杯常幸福」泡麵的湯底風味獨特，用來搭配蛋液更能凸顯特色。酸菜魚的酸麻清爽、花雕雞的酒香溫潤、魚蝦大賞的鮮甜海味，蒸出來的蒸蛋各有不同驚喜。

從傳統的「泡麵加蛋」到進階版的「泡麵蒸蛋」，不同吃法都展現了台酒泡麵的多元魅力。若想讓日常的碗裝泡麵不只是一碗速食，更能增加口感與變化，不妨試試這些泡麵加蛋創意吃法，搭配不同風味的台酒泡麵，讓每一次的消夜時光都充滿驚喜。

台酒「杯常幸福」杯麵販售通路：台酒酒廠、啤酒廠展售推廣中心、直營便利店、及全台 7-ELEVEN 通路（限定販售極品川味酸菜魚風味杯麵）

台酒購物網下單傳送門：https://reurl.cc/K90Wg9

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

世界泡麵協會（WINA）9日表示，全球各國2024年人均泡麵消費量以越南的81包居冠，南韓的泡麵人均消費量為79.2包，居世界第二，台灣以40包排名第8。

台酒泡麵碗裝蛋花打蛋微波熱水沙門氏菌

