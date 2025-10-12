女兒競選看板慘遭「割喉毀容」 陸淑美：選舉有必要這樣嗎？

▲市議員參選人黃韻涵的看板遭破壞。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市議員選戰還未正式開打，卻已飄出火藥味！尋求八連霸的資深議員陸淑美，日前才風光宣布由女兒黃韻涵「美力接棒」，參選岡山區議員，不料今（12）日就傳出黃韻涵掛在路口的大型競選帆布，竟遭人持利器「割喉毀容」，臉部被劃破後再被撕爛，挑釁意味濃厚，警方不敢大意，已火速調閱監視器，鎖定一名特定男子追緝中。

這起囂張的毀損案發生在岡山區平和路與大埕街口，今天清晨7時許天剛亮，附近一名小吃攤販準備營業時，驚見一名男子手持不明利器，朝著掛在平房外牆、高達3公尺的黃韻涵競選帆布走去。

目擊者向警方表示，該男二話不說，就對著帆布上黃韻涵的頭像臉部及頸部位置狠狠劃下數刀，帆布應聲破裂，男子再徒手將帆布下半部撕扯得稀巴爛，隨後若無其事地離開現場，行徑十分大膽。

轄區警方巡邏經過時發現帆布「慘狀」，立刻通報陸淑美及黃韻涵。黃韻涵表示，這是她掛上看板後第一次被破壞，「感到非常錯愕與遺憾」，強調自己與人為善，不預設立場，相信警方會查明真相，還她公道。

而即將交棒的母親陸淑美更是心疼，認為「選舉有必要這樣嗎？」她表示，民主社會應是良性競爭，絕不容許這種暴力手段，希望犯嫌盡快到案說明。

由於時機敏感，警方獲報後立即成立專案小組，調閱監視器畫面，過濾數十支鏡頭後，已掌握到嫌犯犯案前後的行蹤，並根據地緣關係，鎖定一名特定男子涉有重嫌。警方強調，將全力追緝嫌犯到案，以釐清其犯案動機，究竟是不滿個人，還是背後有政治因素指使。