大陸 大陸焦點 特派現場

陸哈士奇咬死雞　遭飼主持刀砍死

▲▼陸哈士奇咬死雞　遭飼主持刀砍死。（圖／翻攝上游新聞）

▲哈士奇被砍傷，逃到大街上。（圖／翻攝上游新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都一隻哈士奇因為咬死了一家商店飼養的雞，又咬傷了店主，遭持刀砍傷，不治身亡。

根據陸媒報導，該隻哈士奇為流浪狗，10日下午在街頭遊蕩時，闖入一間商店，撕咬店主所飼養的雞，並咬傷了前來制止的店主，導致店主的左手臂受傷。

店主被咬傷後，憤怒持刀攻擊哈士奇，哈士奇受傷逃往街上，並被人送往寵物醫院搶救，但仍不治身亡，遺體被當地農業農村部們委託第三方專業機構「無公害處理」。

店主則自行前往醫院就診，注射了狂犬病疫苗，目前已無大礙。

▼哈士奇雖被送醫搶救，但仍不治身亡。（圖／翻攝上游新聞）

▲▼陸哈士奇咬死雞　遭飼主持刀砍死。（圖／翻攝上游新聞）

附近店家透露，事發時是休息時間，不少人聽到動靜出來查看時，哈士奇已被砍傷，「下半身被砍出很大一條傷口。」店家們也證實，被咬死的雞是涉事店主所飼養的。

一名小賣店老闆透露，涉事的店主開店很久了，但較少與鄰居打交道，不怎麼愛說話。小賣店老闆還說，哈士奇已經在這附近流浪兩、三天時間，他有幫忙找人領養，但還沒找到。

當地官方在情況通報中表示，下一步，將會同區城管、公安，聯合動物業等社會力量進一步加強犬只管理，共同營造和諧健康的人居環境。


龍泉驛區一廚衛店門口，一隻哈士奇因在店門口綠植撒尿，被店老闆當場用刀砍傷，哈士奇最後被安樂死。相關影片在網上熱傳，引發熱議。有網民抨擊店主做法過當認為店主情緒不穩應該勒令停業，有網民呼籲內地應盡快擬訂《動物保護法》；但亦有網民認為流浪動物應該做無害化處理避免傷人。

10月11日上午，記者致電成都市龍泉驛區人民政府西河街道辦事處，一工作人員表示，轄區內一店主將狗砍傷事情屬實，事情發生在昨天下午3點過，事發後，派出所和社區工作人員到場進行了處置。

該工作人員介紹稱，被店主砍傷的狗是一條流浪狗，此狗先把店主的雞咬死了，店主去驅逐狗的時候，這狗又造成了店主受傷，被惹怒的店主此後將狗砍傷。狗被砍傷後的視頻在網上流傳，工作人員稱，「狗看起來的確很慘，不過很多網友並不知道事情的前因後果。」

據了解，事件發生後，社區和派出所工作人員立即把被砍傷的送到了寵物醫院去救治，但是因為傷勢確實比較重，看到它那麼痛苦，不得已選擇了安樂死。受傷的店主也去了醫院，等待打疫苗等處置。「我們也張貼了尋找狗主人的啓示，沒有人來認領。」

記者多次撥打店主的電話，但均提示電話已關機。對此，上述街道辦工作人員表示，事情發生後，有網友將店主的店名及電話公佈在網上，很多愛狗人士給其打電話，目前店主電話的確打不通了。

至於店主是否在正常營業，目前還不清楚。隨後，記者致電龍泉驛區西河派出所，一工作人員表示，目前事件仍在調查處理中，會盡快發布情況通報。

