新北動保處強化認養醫療支援　高齡犬貓也能安心有依靠

▲白阿姨治療後已逐漸好轉（左圖）、宇宙發現眼球病變，追蹤檢查情況良好（右圖）。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在新北市的動物之家，不只是收容毛寶貝的地方，更是許多新飼主與毛寶貝展開幸福生活的起點。為了鼓勵更多民眾投入認養，新北市動物保護防疫處推出多項貼心措施，提供半年內的檢診醫療協助，減輕飼主面對突發醫療狀況的負擔；凡成功認養犬貓者，更可享終身免費施打狂犬病疫苗的福利。若選擇認養高齡或殘疾犬貓，還能獲得每年一次的免費健康檢查，以及 2,000 點「新北幣」優惠，實質支持飼主守護毛寶貝。

五股動物之家日前傳出感人故事，一隻名叫「白阿姨」的老狗被認養後，因氣色不佳、出現嚴重貧血症狀，飼主立刻帶牠回到動物之家求助。經獸醫師檢查，確認感染血液寄生蟲，隨即展開治療，讓白阿姨逐漸恢復活力。另一隻高齡犬「宇宙」因眼球突出影響生活品質，也回到動物之家接受手術治療，經獸醫團隊協助完成眼球摘除後，順利康復重獲健康。

▲新北市認養可獲得新北幣2,000元。

「宇宙」的飼主江婉綺同時也是動物之家的志工，她分享，自己一直以來都對年長犬特別有感情，也有照護經驗，因此毫不猶豫地選擇帶宇宙回家。她說：「宇宙手術後恢復得很好，因為有動保處的醫療支援、每年健檢與新北幣補助，讓我在照顧牠的路上更有信心。」江婉綺也呼籲更多人勇敢認養高齡或特殊需求的毛寶貝，「每一段生命都值得被溫柔對待，而牠們也會用獨特的方式回報愛。」

動保處長楊淑方表示，許多民眾在考慮認養時，往往擔心醫療費用與照護壓力，因此動保處特別設計完善的醫療支援制度，提供半年內的回診協助與老殘疾犬貓健檢補助，協助飼主在關鍵時刻得到專業支援。這不僅讓飼主更安心，也提升毛寶貝獲得健康照護的機會。她強調，未來動保處將持續投入醫療與資源，讓更多家庭能夠放心認養，陪伴每一隻毛寶貝找到屬於自己的幸福歸宿。