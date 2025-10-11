　
3C家電

外媒爆蘋果下週有「大動作」　M5晶片系列產品將問世

記者蘇晟彥／綜合報導

根據外媒、部落客爆料，蘋果將在10月有大動作，將一口氣揭曉採用M5晶片的MacBook Pro、Vision Pro等產品， 此外，有可能依照前幾年形式，不以新品發表會的形式，而是直接在官方新聞室中曝光相關規格、內容，採取突襲公開的方式展示在果粉面前。

▼外媒爆料，蘋果將在10月有大動作，一口氣公佈多款採用M5晶片新品。（資料照／蘋果）

▲▼ Mac Pro ,Macbook 。（圖／蘋果提供）

根據外國科技記者 Vadim Yuryev爆料，蘋果將在下週一或二分成三天接連發表新品，主角將為採用M5晶片的MacBook Pro（ 14 吋）、Apple TV 4K、HomePod mini 2、AirTags 2 等新品。

Vadim Yuryev蘋果將推出爆料新品內容

・M5 MacBook Pro（14吋螢幕）
・M5 iPad Pro
・M5 Vision Pro
・M5 mac mini（可能發佈）
・M5 iMac（可能發佈）
・Apple TV 4K
・HomePod mini 2
・AirTags 2

此外，MacRumors也表示，在上個月FCC（美國聯邦通訊委員會）的文件曾提到，有一款未發表的MacBook Pro機型，更加深 14吋即將推出的可能，而可能在明年初會推出搭載 M5 Pro 和 M5 Max 晶片的高端機型。MacRumors 也指出，這也是為什麼許多爆料上市日期在今年年末、明年年初搖擺不定的原因。

10/10 全台詐欺最新數據

