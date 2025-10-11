　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲ 金正恩緊擁女童輕吻額頭。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈，官媒稱之為「最強核戰略武器系統」。領導人金正恩在中國國務院總理李強、俄羅斯國安會副主席梅德韋傑夫等外國政要見證下，於平壤金日成廣場主持這場大規模軍事展演。

南韓《韓聯社》報導，專家分析北韓官媒照片指出，火星-20型採用11軸移動發射台，與先前的火星-19型相比，發射管設計更改為中央升降裝置，類似俄羅斯系統。發射管護蓋也從尖銳改為鈍圓形狀，推測是為增加彈頭搭載空間。

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲▼ 據信為北韓最新型洲際彈道飛彈的「火星-20型」首度亮相。（圖／朝中社）

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

此前，金正恩9月初訪中以前曾視察飛彈研究所，當時北韓官媒稱其新型固體燃料引擎最大推力達1960千牛頓，較先前引擎強化約60噸推力。專家認為，提升引擎功率主要目的是支援多彈頭獨立目標重返載具技術，使飛彈更難被攔截。

美國卡內基國際和平基金會研究員潘達（Ankit Panda）預測，火星-20型系統可能在年底前進行測試，將對美國飛彈防禦系統構成更大挑戰。

▼ 金正恩主持勞動黨建黨80周年閱兵典禮。（圖／朝中社）

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

除火星-20型以外，此次閱兵也展示配備極音速滑翔載具的「火星-11Ma」短程彈道飛彈，以及其他最新武器系統。金正恩在演說中強調，「唯有力量與勝利才能守護主權」，並鼓勵在海外作戰的北韓士兵。

金正恩和李強、梅德韋傑夫及越南共產黨總書記蘇林等政要一同觀賞閱兵，當天還有各國黨政代表團、國際團體、研究組織等外國賓客出席招待會。《朝中社》公開的照片可見，平壤金日成廣場聚集大批穿著傳統服飾、手中揮舞國旗的北韓人民，金正恩更緊擁、輕吻現場2名孩童，展現親民作風。

10/10 全台詐欺最新數據

