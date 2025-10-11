　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陸客湧入！原東奧選手村「違法民宿、白牌車橫行」　居民氣炸抵制

原東奧選手村湧陸遊客「違法民宿與白牌車橫行」　居民氣炸抵制

▲ 晴海Flag原為2020年東京奧運（實際於2021年舉辦）奧運村舊址。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

中國國慶假期期間，預計全國流動人口超過23億。為期八天的假期自10月1日開始，而日本一直是中國遊客的熱門旅遊目的地。然而在東京灣沿岸新開發區晴海Flag，居民對大量中國遊客湧入表現出越來越強烈的警惕。

根據日媒的報導，晴海Flag原為2020年東京奧運（實際於2021年舉辦）奧運村舊址，經東京都政府出售土地給民間企業開發，現已成為大型住宅區，預計人口約1.2萬。該區由三個住宅區和一個租賃區組成，其中公園村由三井不動產開發，太陽村由三菱地所開發，海村由野村不動產開發。今年9月，兩棟名為T-Building的高層公寓竣工，居民陸續入住。

居民B表示，「T-Building竣工後，這裡可以俯瞰東京灣全景，甚至能看到東京塔。但我們也看到越來越多中國遊客，還有無牌出租車和白色巡遊巴士在街頭運作。」

報導中也指出，10月1日晚7點，晴海Flag街頭出現一片混亂。一名操著中國口音的黑出租車司機與多名戴著臂章的居民發生衝突，引發圍觀。一位中國女子因在非法民宿擔任服務員被警方訊問時表示，「我1日元都沒拿」。

晴海Flag也出現了民團，主要目的是抵制非法民宿，一名加入該組織的居民A表示，「國慶節期間，很多中國遊客湧向晴海Flag。我們不是警察，只能通過調查告知他們這是違法行為。但隨著情況惡化，我們不得不親手保護居住環境。」

四個月前《Money Post》報道曾揭露晴海Flag內猖獗的非法民宿及無照出租車問題。月島警察署雖展開調查，但尚未有明顯進展。非法民宿指未經《旅館業法》或《住宿業法》申報或批准而經營的住宿服務。根據《晴海旗條例》，私人民宿屬違法行為。這些非法服務通常與無照出租車勾結，由中國或華裔經營，針對中國遊客提供床單清潔、餐飲，甚至疑似性服務。

居民C指出，「晚上經常有濃妝艷抹、穿高跟鞋的年輕女性進出某些房間。」街頭衝突頻繁，還有居民因勸導無照出租車司機遵守規則，竟遭吐口水。

據悉，晴海Flag區內約有10個非法團體，其中影響力最大的是中國Z公司。前任代表為中國人，現任代表X先生雖使用日本名字，但據房地產業人士透露，X先生為華裔，精通中日語。他在區內擁有多間房間，透過轉租合同管理約10間客房，涉嫌經營非法民宿及無照出租車，從中國遊客中牟利。

針對非法民宿問題，參與晴海Flag開發的三井不動產、三菱地所、野村不動產均表示，已配合政府監管，但非法行為依然存在，呼籲居民與警方合作，共同維護社區秩序。

延伸閱讀
笑容底下的刀鋒？女闖男友家狠割睪丸　燦笑通緝照瘋傳
母冷藏愛女遺體20年！她勒斃女兒藏屍廚房冷凍櫃　自首揭駭人真相
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
超級富豪都買哪些奢侈品？　「年撒8.8兆」敗金內幕揭密
郭書瑤脫了！　只穿泳衣「由下往上近拍」超兇視角曝
恒大許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！　車牌HD3333有玄機
夏語心拍攝一半…裙子突往上飛「下體被看光」：全場都男生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

79歲川普健康狀況曝光！　白宮醫師讚：心血管年齡「年輕14歲」

超級富豪都買哪些奢侈品？　「年撒8.8兆」敗金內幕揭密

陸客湧入！原東奧選手村「違法民宿、白牌車橫行」　居民氣炸抵制

花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

79歲川普健康狀況曝光！　白宮醫師讚：心血管年齡「年輕14歲」

超級富豪都買哪些奢侈品？　「年撒8.8兆」敗金內幕揭密

陸客湧入！原東奧選手村「違法民宿、白牌車橫行」　居民氣炸抵制

花大錢升級商務艙「竟然被降等」！　專家教3招自保

金正恩緊擁女童親吻！　勞動黨80周年閱兵「火星-20」洲際飛彈亮相

出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！　飯店貴40%、博物館沒開門

約女網友色色「事後才知是男的」　英18歲少年被騙崩潰想吐

美國稱馬爾地夫恐遭「無預警恐攻」！　發布二級旅遊警示

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　建商點名2區都更效益最佳

19歲以上女性限定！首爾超狂野「猛男秀」現場互動大公開

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

郝龍斌指遭網軍攻擊　張亞中批「某候選人」：優雅身影可隱藏邪惡？

菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

顏正國開放粉絲弔唁　「看著他長大的」李興文也來了

男星還低調留花蓮救災！當地人「托他號召1物資」：目前需要卻沒有

恆春半島世界歌謠祭開唱　金曲戴曉君領軍翻玩民謠

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

國際熱門新聞

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

川普加徵中國100％關稅！　批「中國稀土政策」恥辱

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

川普又改口　稱「川習會沒取消」

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

德女市長遭刺大逆轉！竟是17歲養女虐殺

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

快訊／德雷克海峽「規模7.8強震」

日「偷腥黨魁」表態角逐首相大位

和平獎得主獻獎給川普　白宮：和平總統

針對民主黨　政府關門1天裁員4000多人

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

開出140億解約金？新壽董事長回應了

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面