陸客湧入！原東奧選手村「違法民宿、白牌車橫行」　居民氣炸抵制

▲ 晴海Flag原為2020年東京奧運（實際於2021年舉辦）奧運村舊址。（圖／達志／美聯社）

中國國慶假期期間，預計全國流動人口超過23億。為期八天的假期自10月1日開始，而日本一直是中國遊客的熱門旅遊目的地。然而在東京灣沿岸新開發區晴海Flag，居民對大量中國遊客湧入表現出越來越強烈的警惕。

根據日媒的報導，晴海Flag原為2020年東京奧運（實際於2021年舉辦）奧運村舊址，經東京都政府出售土地給民間企業開發，現已成為大型住宅區，預計人口約1.2萬。該區由三個住宅區和一個租賃區組成，其中公園村由三井不動產開發，太陽村由三菱地所開發，海村由野村不動產開發。今年9月，兩棟名為T-Building的高層公寓竣工，居民陸續入住。

居民B表示，「T-Building竣工後，這裡可以俯瞰東京灣全景，甚至能看到東京塔。但我們也看到越來越多中國遊客，還有無牌出租車和白色巡遊巴士在街頭運作。」

報導中也指出，10月1日晚7點，晴海Flag街頭出現一片混亂。一名操著中國口音的黑出租車司機與多名戴著臂章的居民發生衝突，引發圍觀。一位中國女子因在非法民宿擔任服務員被警方訊問時表示，「我1日元都沒拿」。

晴海Flag也出現了民團，主要目的是抵制非法民宿，一名加入該組織的居民A表示，「國慶節期間，很多中國遊客湧向晴海Flag。我們不是警察，只能通過調查告知他們這是違法行為。但隨著情況惡化，我們不得不親手保護居住環境。」

四個月前《Money Post》報道曾揭露晴海Flag內猖獗的非法民宿及無照出租車問題。月島警察署雖展開調查，但尚未有明顯進展。非法民宿指未經《旅館業法》或《住宿業法》申報或批准而經營的住宿服務。根據《晴海旗條例》，私人民宿屬違法行為。這些非法服務通常與無照出租車勾結，由中國或華裔經營，針對中國遊客提供床單清潔、餐飲，甚至疑似性服務。

居民C指出，「晚上經常有濃妝艷抹、穿高跟鞋的年輕女性進出某些房間。」街頭衝突頻繁，還有居民因勸導無照出租車司機遵守規則，竟遭吐口水。

據悉，晴海Flag區內約有10個非法團體，其中影響力最大的是中國Z公司。前任代表為中國人，現任代表X先生雖使用日本名字，但據房地產業人士透露，X先生為華裔，精通中日語。他在區內擁有多間房間，透過轉租合同管理約10間客房，涉嫌經營非法民宿及無照出租車，從中國遊客中牟利。

針對非法民宿問題，參與晴海Flag開發的三井不動產、三菱地所、野村不動產均表示，已配合政府監管，但非法行為依然存在，呼籲居民與警方合作，共同維護社區秩序。

