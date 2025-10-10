課輔猥褻女學生！大腿、背部來回摸　詭辯「拍打舒緩」狼師下場曝

▲國小老師對女學生伸魔掌遭判刑1年2月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名國小男師，被控在課後輔導時，2度利用女學生情緒低落時，撫摸大腿及背部，強行伸狼爪得逞，全案經彰化地院審理，教師否認辯稱是「因她腳痠為她拍打腿部」，但經校方性平調查報告、輔導紀錄及女孩的日記，法官認定事證明確，2罪判刑應執行1年2月，緩刑3年，並接受法治教育。

依據判決書內容指出，這名男教師原是女學生的國小老師，雙方建立深厚師生情誼，甚至在她畢業升上國中後，仍持續利用課餘時間在校內教室為她輔導功課。

然而這份信任卻遭到背叛，2年前，教師見少女因與家人吵架情緒低落，假藉安慰之名，竟將手放在她的大腿上來回撫摸，更得寸進尺地將手伸進衣服內，猥褻時間長達1分鐘。

男師隨後又在教室內，趁著女孩專心寫題目時，完全不顧她的口頭制止，強行將手伸入短褲內。連續兩次的侵犯行為，讓女學生身心受創，最終在家人陪同下勇敢報案。

檢方偵辦時，男師矢口否認猥褻，辯稱僅因少女腳痠而為她拍打腿部，但檢方發現，女孩曾在通訊軟體中直接質問老師「為什麼你會這樣摸我」、「這事情在一年多裡我想了很多，也是真的覺得很受傷」，教師卻完全未回應，與其辯稱「直到性平會才知道被指認」明顯矛盾。

此外，女孩的日記、輔導紀錄、校園性別事件調查報告等都成為有力佐證。彰化地檢署認定教師涉犯刑法對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪及強制猥褻罪，依法提起公訴。

案件進入法院審理後，教師態度轉變，當庭坦承犯行並與被害人家屬達成和解。彰化地院審酌教師無前科、已賠償30萬元並獲得原諒，判處應執行有期徒刑1年2月，給予緩刑3年、緩刑期間必須接受保護管束，參加2場法治教育課程，並確實履行和解內容。若未按時賠償或違反緩刑規定，將可能被撤銷緩刑。