歡慶雙十！彰化5國慶寶寶報到　還有12寶寶排隊中

▲彰濱秀傳醫院送國慶寶寶紅包恭喜生第三胎的父母。。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

雙十國慶不只是舉國歡騰的日子，更是充滿新生喜悅的時刻！截至下午3點，彰化基督教醫院已喜迎3名新生兒，秀傳醫療體系也有2名寶寶誕生，二家醫院共有12位孕婦待產中。其中彰濱秀傳醫院一名蕭姓產婦特別選在今日剖腹產下第三胎女寶寶，開心表示未來母女可以一起看國慶煙火慶祝生日，別具意義。

彰化基督教醫院從今日凌晨至下午兩點，已順利接生3名國慶寶寶，包括1名男嬰和2名女嬰。院方表示，這3名寶寶都是足月自然產，身高約46至51公分，體重落在2500至3300公克之間，健康狀況良好。其中2名女嬰是家庭的第二胎，而男嬰則是第三胎，都在國慶日這天喜迎新成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰基誕生國慶寶寶。（圖／彰基醫院提供）

彰基表示「目前還有7位媽媽正在待產，如果一切順利，今天預計將迎接共10名國慶寶寶！」溫馨的氣氛洋溢在整個產房樓層。

秀傳醫療體系也不遑多讓，彰化秀傳與彰濱秀傳醫院截至下午兩點各迎來1名國慶寶寶。彰濱秀傳的女寶寶是蕭姓產婦特別選在國慶日剖腹生產的第三胎，充滿紀念意義；而彰化秀傳的男寶寶則是上午6點多自然產，體重2218公克，雖然因早產需在病嬰室觀察，但狀況穩定。秀傳體系目前還有5位產婦待產中，若全部順利分娩，今天也將有7名國慶寶寶誕生。

▲彰基誕生國慶寶寶。（圖／彰基醫院提供）

秀傳醫院指出，選在國慶日剖腹產的蕭姓產婦開心地分享「寶寶與國家同一天生日，以後我們母女倆可以一起看煙火慶生！」這個別出心裁的決定，讓孩子的生日自帶慶祝氛圍，也成為家庭最特別的紀念日。

根據統計，彰化縣二大醫療院所今天可能迎來多達17名國慶寶寶，為這個充滿歡慶的日子增添更多喜悅與希望。

▲彰基誕生國慶寶寶。（圖／彰基醫院提供）