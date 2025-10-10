　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

油漆,油漆刷（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲家屬認為，油漆成分有問題。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西咸新區日前發生一起工地悲劇，一名48歲男子在地下室施工時，疑似吸入有毒氣體中毒，昏迷近20小時後才被發現送醫，最終在醫院搶救4天仍不治。男子的家屬懷疑，男子使用的地坪漆含有有毒成分，是造成悲劇的主因。

據《華商網》報導，家屬王先生表示，死者小衛（化名）是經同村熟人介紹，到一處住宅地下室幫業主刷地坪漆。當天工頭離開後，小衛獨自在密閉空間作業，疑似因吸入高濃度揮發性氣體中毒倒地，直到隔天中午才被人發現。

小衛的表哥張凱（化名）指出，監視器顯示他上午9點進入工地，工頭11點多離開後，就再也沒人出現。直到翌日12點50分才被救出，此時已昏迷。醫院診斷顯示，小衛出現急性中毒引發多重器官衰竭、腦病變、腎衰竭及呼吸窘迫症候群等嚴重併發症。

▲▼刷油漆。（示意圖／AI製圖）

▲小衛獨自刷油漆，昏迷近20小時都無人發現。（示意圖／AI製圖）

家屬將血液、尿液與施工現場油漆樣本送檢，結果在油漆中檢出甲苯、乙苯、二甲苯、二乙苯等有害物質。專家指出，這些化學品在常溫下揮發性高，經呼吸或皮膚接觸即可吸入體內，長時間暴露恐導致中毒甚至死亡。

死者的同村好友李師傅難掩悲痛，表示他原本接下這份工作，因臨時有事才轉讓給小衛，「我們都是做了十多年油漆的老工人，沒想到會出這種事。」他說，小衛疑似在25日下午四、五點就已昏倒，直到26日中午意識短暫清醒時，才發語音求救。

事發地點是一處密閉地下室，幾乎無對外通風口。家屬質疑，工地缺乏基本安全措施，也無人巡查，才釀成這起慘劇。小衛是西安市長安區王曲街道人，家中有妻子、兩個孩子與年邁母親，是全家主要經濟來源。村民得知噩耗後自發募款，籌得超過5萬元人民幣。

西安理工大學副教授寇融巍指出，苯及其衍生物如甲苯、二甲苯是重要工業原料，但也是危險的「隱形殺手」，短時間吸入高濃度氣體會導致急性中毒、昏迷，長期接觸則可能損傷造血系統、引發白血病。

他提醒，施工環境必須保持通風並使用防毒面具，避免在封閉空間使用高揮發性油漆。警方已介入調查，家屬也呼籲相關單位追查責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了
超暖！　身價10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」
大陸人來台5天　從北玩到南「曝最大缺點」：待不下去
茶行闆娘遭毒駕撞死　「單腳勇士」孫悲痛：上天考驗有點多
台北101國慶煙火A、B計畫曝光　賈永婕擔憂：請保佑我
郭書瑤解放內衣炸E級上圍！　「低胸溢出超兇事業線」激辣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

川習會前中國重拳管制稀土出口　分析：勒索戰術

陸對高通展開反壟斷調查　稱收購Autotalks未申報

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

陸整治網路言論　打擊「誇大災情」謠言

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」還翻肚　遊客笑：要飲控

川習會前中國重拳管制稀土出口　分析：勒索戰術

陸對高通展開反壟斷調查　稱收購Autotalks未申報

48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

孕婦被老公推下懸崖奇蹟生還　努力6年「終於離婚」創中國首例

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」　暴露「戰爭製造者」本性

陸「證券教父」管金生逝世　因做空暴虧跌落神壇

金庸曾住11年！港最貴豪宅「山頂道1號」傳命案　31歲菲傭陳屍屋內

陸整治網路言論　打擊「誇大災情」謠言

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

他南港CITYLINK砍人！藏汽旅害5友被查槍毒　又跑髮廊染髮躲追緝栽了

新人歌手拍MV「慘遇豪雨攪局」場景全淹水　傻眼：太誇張

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

呂文婉手拿國旗慶國慶！　燦笑喊：中華民國生日快樂

快訊／中國對美報復措施讓數十艘海岬型船立即中箭　期貨運價大漲

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

峴港必吃披薩餐廳「Pizza 4P’s」　現點現做、24種口味185元起

國慶日暨煙火助攻南投茶博　千人擂茶排成國徽12道光芒

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

挑戰賽首戰湧進13124人破澄清湖紀錄！歷年第四高

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

大陸熱門新聞

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

兩陸客馬來西亞失聯　最後定位「在海裡深處」

陸國安部又公布3名台獨水軍個資

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」

陸批賴清德國慶演說「顛倒黑白」

48歲男地下室刷油漆「中毒身亡」

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

梁文傑稱「是貓不是狗」　王志安：不當狗解禁不了

陸劇帶紅城市！《慶餘年》拍攝地門票銷量增125%

陸最大收費站「36線車道」全塞滿 返鄉車潮尾燈照成「流動星河」

唯一台灣人在青海老虎溝遇難　國台辦證實死因

更多熱門

相關新聞

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

婚禮當天墜河失聯！陸新郎遺體卡河床被尋獲

陝西省旬陽市日前發生一起意外，29歲的周姓男子婚禮當天墜河失聯，經多日搜救後終於有結果。10月9日上午，旬河大橋下游百餘公尺處發現一具男性遺體，家屬到場後確認正是失蹤多日的新郎周姓男子。消息傳出後，不少民眾感嘆「年紀輕輕太可惜」。

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻 掙扎尖叫旁人無制止

陝西婚鬧！兩伴娘綁單車遭男子強吻 掙扎尖叫旁人無制止

台南仁德工廠火警　疑甲苯釀禍烈焰黑煙狂竄

台南仁德工廠火警　疑甲苯釀禍烈焰黑煙狂竄

即／苗栗化工廠新建廠房6工人甲苯中毒　2人送醫

即／苗栗化工廠新建廠房6工人甲苯中毒　2人送醫

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」

陸色狼師騷擾女學生「包養妳」　狡辯非「隔空猥褻」

關鍵字：

甲苯腦病變油漆中毒油漆陝西

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面