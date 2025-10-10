48歲男「地下室刷油漆中毒身亡」　醫師嘆：到院已腦病變

▲家屬認為，油漆成分有問題。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者廖翊慈／綜合報導

陝西西咸新區日前發生一起工地悲劇，一名48歲男子在地下室施工時，疑似吸入有毒氣體中毒，昏迷近20小時後才被發現送醫，最終在醫院搶救4天仍不治。男子的家屬懷疑，男子使用的地坪漆含有有毒成分，是造成悲劇的主因。

據《華商網》報導，家屬王先生表示，死者小衛（化名）是經同村熟人介紹，到一處住宅地下室幫業主刷地坪漆。當天工頭離開後，小衛獨自在密閉空間作業，疑似因吸入高濃度揮發性氣體中毒倒地，直到隔天中午才被人發現。

小衛的表哥張凱（化名）指出，監視器顯示他上午9點進入工地，工頭11點多離開後，就再也沒人出現。直到翌日12點50分才被救出，此時已昏迷。醫院診斷顯示，小衛出現急性中毒引發多重器官衰竭、腦病變、腎衰竭及呼吸窘迫症候群等嚴重併發症。

▲小衛獨自刷油漆，昏迷近20小時都無人發現。（示意圖／AI製圖）

家屬將血液、尿液與施工現場油漆樣本送檢，結果在油漆中檢出甲苯、乙苯、二甲苯、二乙苯等有害物質。專家指出，這些化學品在常溫下揮發性高，經呼吸或皮膚接觸即可吸入體內，長時間暴露恐導致中毒甚至死亡。

死者的同村好友李師傅難掩悲痛，表示他原本接下這份工作，因臨時有事才轉讓給小衛，「我們都是做了十多年油漆的老工人，沒想到會出這種事。」他說，小衛疑似在25日下午四、五點就已昏倒，直到26日中午意識短暫清醒時，才發語音求救。

事發地點是一處密閉地下室，幾乎無對外通風口。家屬質疑，工地缺乏基本安全措施，也無人巡查，才釀成這起慘劇。小衛是西安市長安區王曲街道人，家中有妻子、兩個孩子與年邁母親，是全家主要經濟來源。村民得知噩耗後自發募款，籌得超過5萬元人民幣。

西安理工大學副教授寇融巍指出，苯及其衍生物如甲苯、二甲苯是重要工業原料，但也是危險的「隱形殺手」，短時間吸入高濃度氣體會導致急性中毒、昏迷，長期接觸則可能損傷造血系統、引發白血病。

他提醒，施工環境必須保持通風並使用防毒面具，避免在封閉空間使用高揮發性油漆。警方已介入調查，家屬也呼籲相關單位追查責任。