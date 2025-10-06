恐怖瞬間！台鐵五權站務員遭推落軌　「差6秒變肉泥」驚悚畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

台鐵五權車站今（6）日下午驚傳暴力事件！一名男子因未購票進站遭站務員攔查，竟惱羞成怒，當場出手將站務員猛推下軌道，驚悚瞬間全被監視器拍下。當時距離下一班列車進站僅6秒，站務員命懸一線，所幸即時自行爬上月台，逃過死劫。

監視器畫面顯示，事發於下午3時38分，背著黑色背包的陳姓男子（39歲）與站務員在第一月台口角爭執，期間一度有清潔人員上前勸阻，但陳男突然後退再暴衝上前，用雙手大力推撞，導致站務員重摔軌道、呈「大字型」倒地。距離僅約115公分高的月台邊緣，下一秒即有列車從隔壁軌道進站，畫面相當驚險。

▲台中五權車站驚傳民眾將站務員推落軌道。（圖／民眾提供）

受傷站務員腿部疑似骨折，仍強忍疼痛爬回月台，隨即送醫救治，目前意識清楚，家屬與中區主管皆已到院關懷。台鐵強調，將全力協助受害同仁提告，並提供法律支援，痛批行為相當惡劣，「人命關天，絕不容忍！」

警方獲報後鎖定嫌犯逃逸動線，於晚間6時在五權站附近建國南路將陳男逮捕歸案，全案依《刑法》殺人未遂罪偵辦。鐵路警察局呼籲，民眾遇爭執務必冷靜理性，切勿以暴力解決衝突，警方對暴力行為「零容忍」，將依法嚴辦。

《ETtoday新聞雲》提醒您：不良危險動作，請勿模仿！



▼警方將陳嫌壓制上銬。（圖／民眾提供）