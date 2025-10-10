　
六合夜市缽缽雞飄酸味！夫妻怨：沒熟害腹瀉　衛生局稽查問題一堆

▲▼六合業夜市缽缽雞發生食安疑慮，衛生局上門稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六合業夜市缽缽雞發生食安疑慮，衛生局上門稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名女子8日晚間在六合夜市購買缽缽雞串，沒想到回家後發現食材飄出臭酸味，米血還乾到像木炭，夫妻兩人食用後都拉肚子。不過店家強調，同批食品吃過並沒問題，他是做涼串又不是做滷串。事件引發衛生局前往稽查，除了查出多項違規之外，店家使用淘寶購買的簡體字容器，已違反食安法規定，當場要求下架並開罰至少3萬元罰鍰。

一名女子在網路社群分享六合夜市用餐經驗，驚訝直呼「吃了一個驚人的踩雷食物，黑輪跟米血居然都沒有熟！」女子自認自己天生美食雷達王，沒想到雷達也有失靈的一天，8日晚間想說買東西給運動完的老公回家配啤酒，看到整桶串串一串20元，心想：「老公愛吃辣，買來試試看應該不會錯吧？」

▲▼六合業夜市缽缽雞發生食安疑慮，衛生局上門稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲六合業夜市缽缽雞才剛進駐一個多月就出事。（圖／記者許宥孺翻攝）

「每串都只有一點點料就算了，還有一股臭酸味！」女子說，花椰菜、肉羹、米血，全都散發出詭異氣息，她努力每個都試一口，最後米血乾到像木炭、黑輪像是剛退冰沒加熱完，結局是她和先生都拉肚子。

該攤商剛進駐六合夜市一個多月就發生問題，遭控訴的業者無奈表示，消費者抱怨食材涼了沒熟，但他賣的是涼串，不是滷串，強調同樣一批商品他吃了並沒問題。

▲▼六合業夜市缽缽雞發生食安疑慮，衛生局上門稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者表示沒有接獲顧客反應身體不適。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件在網路上引起熱議，衛生局昨日（9日）緊急前往該攤商稽查，現場抽驗同製程食品檢體1件，只是才剛開攤，稽查人員就發現攤商裝盛容器來源是淘寶網購，該產品未向中央主管機關申請查驗並申報產品有關資訊，違反《食品安全衛生管理法》第30條規定，現場已要求業者將違法食品容器下架全數丟棄，並已更換為合法容器，後續將依同法第47條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，現場依「食品良好衛生規範準則」查察，發現冷藏庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋、食品從業人員未依規定健康檢查等缺失，同樣要求業者依《食品安全衛生管理法》第8條限期改善；倘若經複查未改善，將依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。至於消費者控訴食安部分，業者表示，沒有接獲顧客反映食用後身體不適情形。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

高雄衛生局缽缽雞六合夜市

