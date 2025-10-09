　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，說明確切狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，說明確切狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、黃宥寧／新北報導

新北林口某雙語幼兒園遭知名YouTuber指控，其3歲女兒遭膠帶封嘴、關進「小黑屋」，多名家長也出面作證指控老師施暴。涉案李姓導師晚間與4名證人將由林口警方移送新北地檢署複訊，預計晚間8時抵達。據悉，李師初步否認虐童，檢警將朝《刑法》妨害幼童發育等罪嫌偵辦。

知名YouTuber拍影片難過指出，3歲女兒就讀新北市林口一間雙語幼兒園，近期深夜驚醒哭喊「不要打我」，家長進一步追問後，得知小孩疑遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉，甚至被關進「小黑屋」懲罰。他事後聯繫其他家長，陸續有多位家長出面作證，指控園方長期對孩童實施不當管教。

新北市政府教育局於10月7日火速派員稽查，限期2日內提交所有監視器畫面，並同步聯繫家長蒐集事證，後續資料將移送新北市政府社會局 依《兒童及少年福利與權益保障法》進一步調查。教育局強調對任何形式的體罰與不當對待「零容忍」，若屬實，除可依法最重罰60萬元，還將啟動不適任人員程序，最重可永久禁教。

教育局另發現，該幼兒園以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反《幼兒教育及照顧法》。業者已被要求立即停辦教保服務，最重可處30萬元罰鍰，教育局並將持續稽查。

在輿論高度關注下，涉虐童李姓導師今晚19時將由林口警帶往新北檢複訊。除李師外，還有4名證人同步到場，包括許姓、張姓老師與許姓班主任；園方呂姓創辦人則尚未被傳喚。據悉，李師對於「打小朋友、貼膠帶、關小黑屋」等指控初步全盤否認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

女大生出遊喝醉遭侵犯！男同學「爬上床伸狼爪」　完事下場慘了

偷看女同事手機驚見「裸露私密片」想傳回手機被抓包　他下場慘了

惡劣！無良廢土業者企圖闖災區亂倒　花蓮縣府全面派員攔截中

快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

屏東特搜隊二度挺進花蓮　帶搜救犬「Chubby」尋找失聯災民

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光　兩波起訴64人

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

女大生出遊喝醉遭侵犯！男同學「爬上床伸狼爪」　完事下場慘了

偷看女同事手機驚見「裸露私密片」想傳回手機被抓包　他下場慘了

惡劣！無良廢土業者企圖闖災區亂倒　花蓮縣府全面派員攔截中

快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

屏東特搜隊二度挺進花蓮　帶搜救犬「Chubby」尋找失聯災民

快訊／擔保金2.5億！辜仲諒聲請解禁赴泰　獲准責付林佳龍等3人

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

神說吸金45億全台3千人受害！驚人鈔票磚曝光　兩波起訴64人

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

國慶晚會在台中人潮爆滿　盧秀燕致詞先提洪災：台灣患難見真情

【輸贏在彎道】村運阿公阿嬤騎電動代步車！彎道飆速嗨翻

社會熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

撞擊瞬間曝光！BMW飛彈式「高速炸進茶行」母死子傷

快訊／BMW猛撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝光

21歲女遭母囚禁3年餓死　告別式僅姊送行

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面