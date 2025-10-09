快訊／林口某幼兒園爆虐童　老師涉「封嘴關黑屋」將移送新北檢

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，說明確切狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、黃宥寧／新北報導

新北林口某雙語幼兒園遭知名YouTuber指控，其3歲女兒遭膠帶封嘴、關進「小黑屋」，多名家長也出面作證指控老師施暴。涉案李姓導師晚間與4名證人將由林口警方移送新北地檢署複訊，預計晚間8時抵達。據悉，李師初步否認虐童，檢警將朝《刑法》妨害幼童發育等罪嫌偵辦。

知名YouTuber拍影片難過指出，3歲女兒就讀新北市林口一間雙語幼兒園，近期深夜驚醒哭喊「不要打我」，家長進一步追問後，得知小孩疑遭老師以封箱膠帶封嘴、打臉，甚至被關進「小黑屋」懲罰。他事後聯繫其他家長，陸續有多位家長出面作證，指控園方長期對孩童實施不當管教。

新北市政府教育局於10月7日火速派員稽查，限期2日內提交所有監視器畫面，並同步聯繫家長蒐集事證，後續資料將移送新北市政府社會局 依《兒童及少年福利與權益保障法》進一步調查。教育局強調對任何形式的體罰與不當對待「零容忍」，若屬實，除可依法最重罰60萬元，還將啟動不適任人員程序，最重可永久禁教。

教育局另發現，該幼兒園以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反《幼兒教育及照顧法》。業者已被要求立即停辦教保服務，最重可處30萬元罰鍰，教育局並將持續稽查。

在輿論高度關注下，涉虐童李姓導師今晚19時將由林口警帶往新北檢複訊。除李師外，還有4名證人同步到場，包括許姓、張姓老師與許姓班主任；園方呂姓創辦人則尚未被傳喚。據悉，李師對於「打小朋友、貼膠帶、關小黑屋」等指控初步全盤否認。