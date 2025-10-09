嘴秋男三嗆「斬首吳思瑤」：賴清德保不了妳　下場淒慘

▲北市郭姓網友臉書嗆「海豹部隊斬首」恐嚇吳思瑤判拘30日。（資料圖／記者詹詠淇攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市郭姓男子因不滿民進黨立委吳思瑤的政治言論，竟在臉書多次留言嗆稱「海豹部隊已在台灣執行斬首任務」、「賴清德保不了妳」，語帶威脅遭起訴。士林法院認定其言詞足以讓人心生畏懼，依《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」判拘役30日，得以每日新台幣1000元易科罰金。

郭男於今年4月1日、4月6日及4月10日，分別以臉書帳號「紅發」及「郭XX」，在吳思瑤的臉書留言：「天作孽猶可違，自作孽不可活！Kill DPP」、「海豹部隊名單已有，賴清德保不了妳，幾日內斬首」及「斬首還是要的，繼續裝唄」等語。

吳思瑤於住處閱覽留言後，感到恐懼不安，向北投分局報案。警方循線查出留言者為郭男，全案移送士林地檢署。郭男在偵查中坦承留言，辯稱只是情緒性發言，並無實際加害意圖。檢察官認為其言詞具體、內容嚴重，足以讓被害人心生畏懼，依法向法院聲請簡易判決處刑。

士林簡易庭審理後指出，被告接連以恐嚇文字恫嚇告訴人，侵害同一法益，行為具延續性，應論以一罪。法官認為，郭男僅因不滿他人言論，即以涉及加害生命的語句恫嚇，行為明顯不當；惟其犯後坦承犯行，考量其動機、手段、經濟與身心狀況等因素，量處拘役30日，並諭知每日1000元折算易科罰金。