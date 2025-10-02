弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

▲弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學生授課。（弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

法務部矯正署勵志中學和弘光科技大學克服萬難，開辦男子理髮丙級考照輔導班，開班師長得知9名學員全部通過證照考試，開心感動不已，希望學生們擁有一技之長謀生能力，未來能走回常軌。

勵志中學表示，開辦這個班需要非常大的勇氣與突破，因為直接讓學生拿著剪刀上課，校方、老師承受很大的壓力及風險。

幸好9名學員深知機會得來不易，很爭氣、很惜福，用全部通過丙級證照考試，回報法官、老師們的盼望與信任，更驗證了「教育不是萬能，但是有無限可能！」這句話。

弘光科大推廣教育中心主任曹皓雯指出，依據丙級考照內容，設計安排了7天課程，包含傳統式全往後髮型、傳統式左邊分髮型、自然分線髮型剪髮及吹風成型、白染黑染髮、指定髮型大平頭、衛生消毒、模擬考，每天上課6小時，9月證照考試前，再進行一場模擬考總複習，由美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。

勵志中學第一次開辦男子理髮丙級考照輔導班，教室及設備從簡，弘光師生熱心贊助假人頭減少耗材支出，但這些學生不像一般學生可以用手機拍照起來反覆觀看及練習，也不可能自行抽空到教室練習，示範時只好一再叮嚀要把每個步驟深深記在腦海裡，以便在腦海中複習，甚至空手練習。



陳佳惠說，得知9名學生全通過考照，差一點哭出來，這是她教學生涯中最感動的一刻，她在考前發現這些學生潛力無窮，每一個人都在時間內完成考試內容，有些學生技法甚至已達到乙級證照的水準，去考照應該沒問題，但沒想到能全數通過，希望學到這個技術能夠幫助他們未來回歸社會，她也願意協助介紹工作。