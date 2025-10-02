　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

▲▼弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學生授課。（弘光科大提供）

▲弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學生授課。（弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

法務部矯正署勵志中學和弘光科技大學克服萬難，開辦男子理髮丙級考照輔導班，開班師長得知9名學員全部通過證照考試，開心感動不已，希望學生們擁有一技之長謀生能力，未來能走回常軌。

勵志中學表示，開辦這個班需要非常大的勇氣與突破，因為直接讓學生拿著剪刀上課，校方、老師承受很大的壓力及風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幸好9名學員深知機會得來不易，很爭氣、很惜福，用全部通過丙級證照考試，回報法官、老師們的盼望與信任，更驗證了「教育不是萬能，但是有無限可能！」這句話。

▲▼弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學生授課。（弘光科大提供）

弘光科大推廣教育中心主任曹皓雯指出，依據丙級考照內容，設計安排了7天課程，包含傳統式全往後髮型、傳統式左邊分髮型、自然分線髮型剪髮及吹風成型、白染黑染髮、指定髮型大平頭、衛生消毒、模擬考，每天上課6小時，9月證照考試前，再進行一場模擬考總複習，由美髮造型設計系助理教授陳佳惠到勵志中學授課。

勵志中學第一次開辦男子理髮丙級考照輔導班，教室及設備從簡，弘光師生熱心贊助假人頭減少耗材支出，但這些學生不像一般學生可以用手機拍照起來反覆觀看及練習，也不可能自行抽空到教室練習，示範時只好一再叮嚀要把每個步驟深深記在腦海裡，以便在腦海中複習，甚至空手練習。

陳佳惠說，得知9名學生全通過考照，差一點哭出來，這是她教學生涯中最感動的一刻，她在考前發現這些學生潛力無窮，每一個人都在時間內完成考試內容，有些學生技法甚至已達到乙級證照的水準，去考照應該沒問題，但沒想到能全數通過，希望學到這個技術能夠幫助他們未來回歸社會，她也願意協助介紹工作。

▲▼弘光科大美髮系助理教授陳佳惠（中）為勵志中學男子理髮丙級考照輔導班學生授課。（弘光科大提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭
快訊／出獄男追砍多名學童畫面曝！　尖叫四起、地面留血跡
恐怖男10年前砍4人！　出獄半年「同家超商」砍3人
大學生雙載「出校門口才50米」自撞　胸腔穿刺1死1傷
國民黨主席最新黨員民調！　30%挺鄭麗文、領先郝龍斌12.6
快訊／才出獄隨機殺3人！2女童、1男送醫急救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

遇到會讓北捷嬤！財經網美「活到70+不容易」：可惜她溝通很糟

配合國慶空中操演　松山機場10月6日、8日部分航班異動

明後天2地防較大雨勢　中秋連假後又有熱帶擾動發展

母遇詐騙！他為還債吃公司泡麵　老闆和同事竟「默默相助」暖哭他

災後第10日　光復車站前「柏油路重現」！網看哭：謝各路超人

弘光科大助9勵志生考取理髮證照　助理教授：生涯中最感動一刻

光復受災戶領5萬慰助金「明起8定點發放」　10／4起農會可領

鏟子超人注意！撿到「1款服飾」再髒也不能丟：是一針一線寶物

白先勇文學特展台大登場　1萬本藏書與親筆手稿亮相

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

從美麗島民調看「台灣政局發展可能變局」

挺黃國昌　柯文哲：司法不處理弊案只追殺揭弊者「台灣會完蛋」

Sora 2「一句話生成影片」全網瘋用　完整指令步驟、使用資格公開

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

快訊／妻、母「2個月先後亡」　柯文哲獲准出席彭振聲母喪公祭

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

《傳說對決》攜手星展推聯名信用卡　課金、外送每月最高1000回饋

300元換500消費券！旗津商圈攻中秋商機　百店齊推「吃通海」

跟天蠍座交往的好處 許光漢：會滿「性」福的＞＜

生活熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

光復鄉長「就怕潰堤」錄音檔曝　媒體人批中央掩耳盜鈴

「麥德姆」颱風最快今晚生成　雙十連假前後又有熱帶擾動發展

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多熱門

相關新聞

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

八德外役監舉辦「中秋節電話懇親」　200位收容人參與傳達思念

法務部矯正署八德外役監26日表示，「但願人長久，千里共嬋娟」為解收容人佳節思親之情，本監特於114年9月24日舉辦中秋節電話懇親活動，當日共計200名收容人參加，期盼高牆內的收容人們，透過通訊方式傳達心中思念，以增進親情、強化家庭支持，啟動自我向善、改過向上決心，邁向人生下半場的康莊大道。

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

北監「中秋節面對面懇親活動」　808位收容人、1483位家屬報名參與

矯正署長林憲銘嘉義看守所關懷同仁

矯正署長林憲銘嘉義看守所關懷同仁

炎夏值勤熱翻　矯正署長調高制服費預算

炎夏值勤熱翻　矯正署長調高制服費預算

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷住院

矯正署感化學生潑熱水攻擊！教導人員嚴重燙傷住院

關鍵字：

弘光科大勵志中學理髮證照矯正署

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

快訊／苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

日本返台一刷護照「海關秒現身」！他驚：嚴查了

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面