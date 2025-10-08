NBA睽違6年重返中國　林書豪、歐尼爾10球星將現身

▲NBA中國賽將在澳門舉行，10名傳奇球星也將參與球迷活動。（圖／翻攝金沙集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

睽違6年，美國職籃NBA海外賽終於重返中國，將於本週末在澳門進行兩場季前賽，由布魯克林籃網對上鳳凰城太陽隊。同時，林書豪、歐尼爾（Shaquille O' Neal）在內的10位球星也會來到澳門，與籃網、太陽的球員一起參與球迷活動。

NBA在2019年的「撐香港」事件後在中國大陸遭到封殺，不只《央視》停止轉播賽事長達兩年多，連原先每年都會舉行的海外賽中國站也因此喊卡。

睽違6年，NBA海外賽終於重返中國，將在10月10日、10月12日在澳門的威尼斯人綜藝館舉行兩場比賽，由布魯克林籃網隊對上鳳凰城太陽隊。

值得注意的是，此次NBA中國賽的重返，是在NBA與金沙集團的合作下促成，雙方一舉簽下5年的合約，象徵著只要沒有其他意外的話，NBA中國賽未來5年都會在澳門舉行。

NBA與金沙集團也在7日公布了10位NBA傳奇球星陣容，包含姚明、林書豪、卡特（Vincent Carter）、歐尼爾（Shaquille O' Neal）、賈奈特（Kevin Garnett）等，他們將與籃網隊、太陽隊的球員一起參與球迷活動、籃球訓練營，還有社區活動。

另外，根據陸媒報導，今年剛與籃網隊簽下Exhibit 10合約的中國球員曾凡博也將隨隊來到澳門，許多中國球迷對此都非常期待，希望能見到曾凡博在賽場上的精彩表現。