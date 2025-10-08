　
地方 地方焦點

深入家庭溝通、打造幸福日常　台南家庭教育中心共啟家庭幸福密碼

▲台南市家庭教育中心推出Podcast《聆聽您心 共啟家庭幸福密碼》，邀市民共同學習幸福溝通。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市家庭教育中心推出Podcast《聆聽您心 共啟家庭幸福密碼》，邀市民共同學習幸福溝通。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助市民提升家庭溝通品質，增進親子、伴侶與家人之間的理解與互動，台南市家庭教育中心與南台科技大學攜手製播Podcast系列節目《聆聽您心 共啟家庭幸福密碼》，節目上線3個月以來，已吸引超過千人次點閱與收聽，以貼近日常生活的內容與專業觀點，陪伴民眾一同探索幸福家庭的祕訣。

市長黃偉哲表示，現代社會資訊快速流通，媒體訊息多元且複雜，家庭成員若缺乏有效溝通，容易誤會或疏離。他呼籲家長與伴侶應善用多元管道學習，培養傾聽與理解能力，「良好的溝通不僅能親近關係，更能讓家庭幸福感加倍。」

教育局長鄭新輝指出，現代家庭面臨的挑戰愈來愈多，唯有穩定的情感連結與開放對話，才能化解衝突、促進理解。教育局長期推動家庭教育多元資源，期盼透過Podcast節目，讓民眾能在生活中獲得情感支持與實用技巧，進而強化家庭功能、促進孩子健康成長與社會和諧。

▲台南市家庭教育中心推出Podcast《聆聽您心 共啟家庭幸福密碼》，邀市民共同學習幸福溝通。（記者林東良翻攝，下同）

家庭教育中心主任張冰嫈補充，良好的家庭關係是幸福與社會安定的基石。節目以生活化案例和淺顯解說，引導聽眾學習「如何理解、如何表達、如何傾聽」，掌握正向溝通與彈性教養的技巧，為家庭注入更多愛與理解。

家庭教育中心表示，《聆聽您心 共啟家庭幸福密碼》共五集，邀請心理、教育與家庭關係等領域專家主講，主題涵蓋「認識溝通」、「親子教養」、「伴侶互動」、「家人相處」與「性別友善」等面向。節目於Podcast與YouTube平台同步上架，提供「空中學習」新體驗，讓民眾可在通勤、開車或家務時輕鬆收聽學習。

家庭教育中心提醒，觀賞節目並填寫回饋問卷還能參加抽獎活動，歡迎市民朋友踴躍收聽、留言分享，一起用行動為幸福家庭加分。更多資訊可至台南市家庭教育中心官網（https://family.tn.edu.tw）、Facebook或台南市政府教育局「教育花路米」粉專查詢。

10/07 全台詐欺最新數據

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

洋基G3逆轉勝　終結藍鳥「39場領先必勝」神話

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

家庭幸福家庭教育中心幸福密碼

