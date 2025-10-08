　
民生消費

7-11「Moleskine聯名三麗鷗」　新推布丁狗、大耳狗、帕恰狗周邊

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 推出夢幻聯名，義大利百年筆記本品牌「Moleskine」首度合作三麗鷗，集結最受粉絲喜愛的「三狗天團」大耳狗、布丁狗、帕恰狗，打造一系列時尚又實用的夢幻周邊，除了經典筆記本、文具，還有居家及外出配件，10月15日下午3點起在全台門市展開「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」快閃購。

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」經典筆記本。（圖／記者林育綾攝）

「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」融合雙方設計和角色魅力，爆發跨界火花，經典筆記本有3款造型，打開有超萌的大耳狗、布丁狗、帕恰狗彩頁，以及經典橫線，加上絲帶書籤，收闔方便，180度平開口，平整服貼好書寫，加價購399元。

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「公仔造型文具」增添辦公讀書趣味性。（圖／記者林育綾攝）

「公仔造型文具」立體造型公仔，增添辦公讀書趣味性，三種不同造型，款式隨機，加價購199元。「水性筆三入組」三種顏色一次擁有，加價購149元。「書本氛圍燈」有三段燈光效果，呈現不同氛圍，打開可自動亮燈，摺紙有狗狗天團圖騰，加價購899元。

▼「書本氛圍燈」有三段燈光效果。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲「帆布袋」有大耳狗、布丁狗、帕恰狗限定圖騰，加價購199元。（圖／記者林育綾攝）

「帆布袋」可放A4文件，文青風格適合日常外出使用，有大耳狗、布丁狗、帕恰狗限定圖騰，加價購199元。「陶瓷馬克杯+湯匙」350ml容量，大小適中，立體造型，吸睛又可愛，加價購299元。「雙肩包」經典Moleskine文青捲口包款，容量約21公升，可容納A4大小書本或紙張，前置拉鍊口袋，後方拉鍊直接拿取內側物品，加價購799元。

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「Moleskine x Sanrio夢幻聯名」大耳狗、布丁狗、帕恰狗周邊。（圖／記者林育綾攝）

●小小兵周邊換購

▲▼全聯、大全聯、愛買量販換購。（圖／業者提供）

▲全聯推出小小兵5款周邊換購。（圖／業者提供）

全聯首度與全球超人氣角色「小小兵」合作，推出「日用品積分樂」，即日起至12月18日於全聯、大全聯門市開跑。凡持福利卡購買日用品（不含報紙雜誌、軍用品、家電、預購、代收代售、儲值、禮券等），單筆每滿100元可累積1點積分，集滿2點或6點，即可加價換購指定商品，換購期限至2026年1月8日。

此波小小兵實用周邊共推出5款，涵蓋居家、收納、出遊需求，最低199元即可入手。包括「羊羔絨防滑地墊」199元起、「折疊收納箱」249元起、「圓筒萬用儲物籃」249元起、「透明自動直傘」199元起、「連帽U型變形玩具頸枕」299元起。

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛

康寧餐具Hello Kitty系列太可愛

康寧餐具2025百貨周年慶檔期開跑，首度推出的Hello Kitty聯名系列，將經典紅蝴蝶結與蘋果元素帶上餐桌，設計成多款碗盤與醬油碟，療癒感滿滿！而旗下年年熱賣的SNOOPY系列，也推出指定花色與品項可享買一送一優惠，粉絲們準備列清單啦。

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

7-11新推「輕乳茶系列」任2杯優惠

IKEA餐廳推吃200元送200抵用券

IKEA餐廳推吃200元送200抵用券

三麗鷗快閃店萌翻中和環球

三麗鷗快閃店萌翻中和環球

