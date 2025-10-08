　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

▲▼2023年，埃及開羅南郊薩卡拉古墓群（ Saqqara necropolis ）新發現的2座墓穴中，其中一座內部壁畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年5月，薩卡拉古墓群其中一座墓穴內部的壁畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

埃及文物最高委員會秘書長伊斯邁爾（Mohamed Ismail）5日證實，一幅具有4000年歷史的石灰岩壁畫被偷走，檢方已經介入調查。這已是該國1個月內發生的第2起古文物失竊案。

伊斯邁爾表示，這幅壁畫位於開羅南郊「薩卡拉古墓群」（Saqqara necropolis）之中的「肯提卡古墓」（tomb of Khentika），可追溯到西元前2700年至2200年的古王國時期第6王朝，1950年代被發現，自2019年以來就不曾開放。

《美聯社》引述埃及媒體報導，失竊壁畫是一幅尺寸約16x24英寸（約41x61公分）的浮雕，描繪古埃及曆法內容，將一年劃分為三個季節，分別對應尼羅河漲退變化，即洪水季（Akhet）、播種季（Proyat）、收穫季（Shomu），如今疑似遭人用電鋸鋸下偷走。

值得注意的是，這是古埃及少數在外牆刻有詛咒銘文的馬斯塔巴式（mastaba）古墓。根據1950年代英國埃及古物學家詹姆斯（Harry James）的研究，其內容警告闖入者將面臨神明懲罰。馬斯塔巴古墓是一種平頂長方形建築，外部呈斜坡面。

▲▼2022年，埃及開羅南郊薩卡拉古墓群（ Saqqara necropolis ）左塞爾金字塔（Step Pyramid of Djoser）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2022年5月，薩卡拉古墓群的左塞爾金字塔（Step Pyramid of Djoser）。（圖／達志影像／美聯社）

考古學家德希什（Ali Abu Deshish）向CBS表示，這座古墓以描繪古埃及日常生活場景的浮雕而聞名，主人則是古埃及高官肯提卡（Khenti Ka），此人曾擁有「瑪特女神（Goddess Maat）祭司」及「皇宮監督者」等頭銜。他直言這次失竊「從所有角度來看都是一場災難」，因為埃及文物不是拿來買賣的，「而是屬於全人類的遺產」。

事實上，一個英國團隊今年5月在古墓工作時，就已發現壁畫消失，但消息本周才獲官方證實。

今年9月9日，埃及博物館一只擁有3000年歷史、屬於法老阿門內莫佩（Pharaoh Amenemope）的金手鐲，在館方準備義大利展覽期間，從修復實驗室中失竊，經過多手轉賣，最終被熔化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴瑞隆「突襲堵人」柯志恩！雙方爆發衝突
國慶連假半個台灣有雨　「哈隆增強颱」赴日旅遊要留意
快訊／正式宣布！韓超人氣啦啦隊長來台應援
穩交陳銳2年…被爆秘密結婚「陳凱倫被瞞鼓裡」　張景嵐親發聲！
又誤發疏散警報！　花蓮縣府致歉
燒40度不說！放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都
快訊／王義川被控上電視教「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2少女深夜挑戰「地鐵衝浪」陳屍車廂頂上　媽早上看新聞才發現

G7唯一進度落後！加總理卡尼訪白宮　川普樂觀看美加貿易協議

刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

德州派兵伊利諾州鎮壓示威！芝加哥市長怒斥川普：違法又危險

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

倒車影像異常！　Toyota在美召回39萬輛Tundra、Sequoia

奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

不只OpenAI　彭博：輝達將「砸20億美元」助攻馬斯克xAI

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

2少女深夜挑戰「地鐵衝浪」陳屍車廂頂上　媽早上看新聞才發現

G7唯一進度落後！加總理卡尼訪白宮　川普樂觀看美加貿易協議

刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

德州派兵伊利諾州鎮壓示威！芝加哥市長怒斥川普：違法又危險

巴西網紅整形「狐狸眼」感染猝逝！　術後腫脹瘀青照曝光

倒車影像異常！　Toyota在美召回39萬輛Tundra、Sequoia

奪下烏克蘭近1％領土！　普丁嗨喊：主控權在俄軍手上

不只OpenAI　彭博：輝達將「砸20億美元」助攻馬斯克xAI

川普上任打擊奏效！　美墨邊境非法越境人數創50年新低

日本黑熊「闖進超市」撲倒顧客！　監視器畫面曝光

國小校護志工突暈眩「身體傾斜」倒車道　女騎士急煞也慘摔

宜蘭女警騎機車執勤！險遭「超巨三寶」迴轉擊落　驚險畫面曝

詹皇「第二次決定」惹議　主帥瑞迪克調侃媒體：你們真笨

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！他錯愕：太快了

「第6代TOYOTA RAV4」要來台灣了？經銷端爆今年底有望搶先接單

水手球迷神預言！穿「Dump Here 61」接下羅利季後賽全壘打

50萬YTR淚控3歲女兒遭老師「膠帶貼嘴關小黑屋」！　嚇到夜驚看身心科

TPASS 2.0+來了！搭中長途國道客運回饋最高30%　12月上路

周休3日「舒服到回不去」效率更好　一票人推爆：休這1天更完美

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

國際熱門新聞

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

美股收黑標普終結連7漲！　特斯拉重跌逾4％、台積電ADR跌近3％

正妹主播自PO「入浴照」　大片肉色曝光

尼斯湖水怪又現身！湖中戲水畫面曝光

美國防部準助理部長：台灣軍隊需重大改革　支出應占GDP達10％

沒知識韓劇：全智賢的《暴風圈》

乾爸就是威！　黃仁勳稱將替員工買單「H-1B簽證費」

美國會報告：中企去年砸1.2兆合法買晶片設備

日本黑熊「闖超市」撲倒顧客　監視器畫面曝

美國會：中國鑽漏洞「狂掃1.2兆晶片設備」

南非降級我駐處　駐外代表：我們不受歡迎

美政府關門近一周　川普差別待遇：不是所有政府員工都能拿到欠薪

全球加密幣ETF吸金創歷史　比特幣新高

法官再出手　阻川普派任何國民兵赴波特蘭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

顏正國戲裡也在中秋離世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

「好小子」顏正國過世！

2習慣恐成肺腺癌推手！最新研究曝

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面