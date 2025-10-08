刻有「詛咒之言」仍失竊！古埃及4千年壁畫　疑遭鋸下偷走

▲2023年5月，薩卡拉古墓群其中一座墓穴內部的壁畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

埃及文物最高委員會秘書長伊斯邁爾（Mohamed Ismail）5日證實，一幅具有4000年歷史的石灰岩壁畫被偷走，檢方已經介入調查。這已是該國1個月內發生的第2起古文物失竊案。

伊斯邁爾表示，這幅壁畫位於開羅南郊「薩卡拉古墓群」（Saqqara necropolis）之中的「肯提卡古墓」（tomb of Khentika），可追溯到西元前2700年至2200年的古王國時期第6王朝，1950年代被發現，自2019年以來就不曾開放。

《美聯社》引述埃及媒體報導，失竊壁畫是一幅尺寸約16x24英寸（約41x61公分）的浮雕，描繪古埃及曆法內容，將一年劃分為三個季節，分別對應尼羅河漲退變化，即洪水季（Akhet）、播種季（Proyat）、收穫季（Shomu），如今疑似遭人用電鋸鋸下偷走。

值得注意的是，這是古埃及少數在外牆刻有詛咒銘文的馬斯塔巴式（mastaba）古墓。根據1950年代英國埃及古物學家詹姆斯（Harry James）的研究，其內容警告闖入者將面臨神明懲罰。馬斯塔巴古墓是一種平頂長方形建築，外部呈斜坡面。

▲2022年5月，薩卡拉古墓群的左塞爾金字塔（Step Pyramid of Djoser）。（圖／達志影像／美聯社）

考古學家德希什（Ali Abu Deshish）向CBS表示，這座古墓以描繪古埃及日常生活場景的浮雕而聞名，主人則是古埃及高官肯提卡（Khenti Ka），此人曾擁有「瑪特女神（Goddess Maat）祭司」及「皇宮監督者」等頭銜。他直言這次失竊「從所有角度來看都是一場災難」，因為埃及文物不是拿來買賣的，「而是屬於全人類的遺產」。

事實上，一個英國團隊今年5月在古墓工作時，就已發現壁畫消失，但消息本周才獲官方證實。

今年9月9日，埃及博物館一只擁有3000年歷史、屬於法老阿門內莫佩（Pharaoh Amenemope）的金手鐲，在館方準備義大利展覽期間，從修復實驗室中失竊，經過多手轉賣，最終被熔化。