國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

自民黨選對委員長古屋圭司將率團訪台　預估與總統賴清德會談

▲▼總統蔡英文14日接見日華議員懇談會長古屋圭司。（圖／總統府提供）

▲日華議員懇談會長古屋圭司曾訪台獲時任總統蔡英文接見。（資料照／總統府提供）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨新任選舉對策委員長古屋圭司，即將率領跨黨派議員團於9日至10日出訪台灣，並預定與中華民國總統賴清德會面。此行適逢台灣雙十節（國慶日），顯示日本國會內重視對台關係的勢力持續擴大。另一方面，日媒預測，這項訪台行動可能引發中國強烈反彈。

根據日媒《產經新聞》，與台灣有深厚交流的「日華議員懇談會」今（7）日宣布，將派遣約30名國會議員前往台灣參加雙十節相關活動，團長由該會會長古屋圭司擔任。古屋圭司是自民黨內保守派核心人物，長年主張強化與台灣的安全及經濟合作。

古屋圭司在自民黨內地位顯著，他是自民黨新任黨總裁高市早苗的長期盟友，也是這次總裁選舉的推薦人。高市4日當選為自民黨成立近70年來首位女性總裁，預計14日將於臨時國會獲指名為首相。她7日公布的新黨高層名單中，古屋圭司出任「黨四役」之一的選舉對策委員長，成為政權穩定運作的重要支柱之一。

在麻生太郎擔任自民黨副總裁、鈴木俊一接任幹事長的體制下，高市早苗的領導班底多倚重保守派與舊安倍派人馬。古屋此時率團訪台，除展現日本國會對台友好立場外，也象徵新內閣外交方向可能將延續自民黨長年以來的對台支持態度。

關鍵字：

日韓要聞自民黨古屋圭司訪台日華懇

