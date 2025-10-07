雞籠城隍文化祭日巡遶境　邱佩琳發鹹光餅送平安

▲城隍日巡結合反詐，副市長邱佩琳：謹慎辨識可疑訊息。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025雞籠城隍文化祭「日巡遶境」活動於今（7日）下午1時自基隆護國城隍廟啟行，副市長邱佩琳親臨參與，並沿途分送象徵平安的鹹光餅予民眾祈福。今年活動匯聚松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟及台南正統鹿耳門聖母廟等各地城隍廟共襄盛舉，遶境隊伍行經慶安宮、奠濟宮、覺修宮等市區廟宇，吸引眾多信眾參與，場面莊嚴而熱鬧。

邱佩琳表示，今年文化祭以「日巡察」為主軸，並融合「全民反詐」理念，象徵神人同心、政教協力。市府期望透過宗教活動推廣防詐意識，提醒民眾謹慎辨識可疑訊息，若接獲詐騙電話應立即撥打165專線查證，共同守護社區安全。她也感謝護國城隍廟長期致力於推動信仰文化，使傳統祭典兼具教育意義與城市特色。

民政處長呂謦煒指出，城隍信仰在台灣歷史悠久、深植民心，各地廟宇發展出多元特色。雞籠城隍文化祭多年來融合信仰、文化與觀光，以創新形式推動宗教文化傳承，展現地方文化的深度與活力。

邱佩琳最後強調，市府將持續支持宗教文化發展，透過信仰與文化的結合，凝聚社區共識、深化城市人文底蘊，讓文化信仰成為推動基隆發展的溫暖力量。