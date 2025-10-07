　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

半夜還卡國五！國道上紅綠燈「放行15秒」車主傻：回堵1公里

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO抱怨半夜被塞在頭城交流道。（圖／翻攝自爆料公社）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，6日凌晨要從花蓮回台北，可在國5頭城交流道前竟回堵近1公里，他到路口一看氣炸，「號誌秒數頭城上來放行42秒，高速公路上放行15秒，頭城上來最右側根本沒車，卻把一堆車堵在高速公路上！」痛批值班單位「應該在睡覺」，質疑未即時觀察交流道與主線車流。

原PO在爆料公社抱怨，從上頭城交流道後，因為有秒數管制的關係在塞車，可往前開卻發現，最右側開放上交流道的車道根本沒車，讓要回北部的車堵在高速公路上，氣得立刻打電話給警廣報路況，「不知道後續有沒有調整秒數，或取消閘道管制。」

貼文引發討論，「這麼晚了還把主線卡這麼久真的有點扯」、「只要是假日都是如此」、「昨天晚上六點多從蘇澳北上，交流道沒紅綠燈也沒高乘載也沒管制，高速上面也是暢通無阻，正常頭城應該也沒有管制，怎麼半夜了頭城還有紅綠燈？」「不意外，高速公路上設紅綠燈，真的第一名，然後北宜全段區間，搞得宜蘭縣假日要出遊很不方便。

也有網友無奈表示，「主要是控制長隧道裡面的車輛數」、「政府只管國五上面不塞就好」、「雪隧裡面一堆慢慢開的在影響速度。」另有網友給出替代路線與建議，「不想排雪隧就走北宜到坪林再上國5」、「提高車速、重罰龜速。」也有人直白說，「連假就別往宜蘭花東跑。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

