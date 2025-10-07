快訊／想妍妍變告妍妍！鍾小平對話曝　怒告詹江村、曾姸潔吞敗

▲前民眾黨議員參選人曾姸潔與國民黨桃園議員詹江村遭鍾小平提告獲不起訴。（資料圖／翻攝自TikTok）

記者黃宥寧／台北報導

「想妍妍」到「告妍妍」！北市議員鍾小平控告國民黨桃園市議員詹江村與曾以民眾黨身分參選桃園市議員的曾姸潔，指2人於臉書與IG發表侮辱及誹謗性言論，損害其人格名譽。台北地檢署偵查後認為，2人言論屬政治評論，內容與公共事務有關，尚未逾越言論自由界限，今依刑事訴訟法第252條第10款，予以不起訴。

2024年間，有「民眾黨」女神曾姸潔分別在臉書粉專「大妍的能源、建築、房地產手扎」及IG帳號「Dr. Yen」發文，包括：「你再對柯文哲亂講話，我就要PO你亂講話的對話」、「圖片是網路亂抓的，示意某處癢的人，精蟲沖腦說出來的話真的讓人不舒服」，並附上男性生殖器圖片；另稱鍾是「想要霸凌一個平民百姓的衣冠禽獸」，並質疑「就像對柯文哲一樣的作法，得不到就要毀掉的變色龍嗎？」等語。

詹江村則在臉書留言稱：「追求曾妍潔不果，奪命連環扣，曾妍潔感覺噁心，憤而惱羞成怒」，以戲謔語氣諷刺鍾小平動機，字句帶有明顯貶抑意味。

曾姸潔在偵查中坦承臉書與IG貼文確為本人所發，但否認有侮辱或誹謗犯意。她表示，貼文雖未指名道姓，但是針對自己遭對方以訊息騷擾的經驗發聲，「我沒有說過『約炮』，我講的是『約跑行程』。」她說鍾小平多次在新聞上「說謊、扭曲事實」，並曾傳送令人不舒服的訊息，她覺得這是種霸凌，因此才以「濫用司法欺負百姓」形容提告行為，強調只是表達被騷擾的不滿。

詹江村則承認留言出自本人，但表示純屬政治評論與社會觀察。他指出，鍾小平當時與民眾黨交好，甚至曾邀曾姸潔一同跑行程，但遭對方拒絕後態度轉變，因此他留言諷刺「追求不果、惱羞成怒」，並非虛構或惡意抹黑，「對政治人物的批評，本來就是公評範圍。」

檢方檢視對話紀錄，確認鍾小平確曾傳送多則訊息給曾姸潔，包括「OK。喜歡妳」、「就喜歡妳。我是單身也是單眼皮」、「我猜妳比較喜歡單眼皮」、「在那邊幹嘛」、「想妍t」、「想念妳」等語。

另查得鍾於2019年間宣布退出國民黨、轉挺柯文哲參選總統，後又改為批評民眾黨。檢方指出，兩名被告所發表貼文，部分內容確有真實事實基礎，屬以真實事件為出發點的評論。

檢察官認為，鍾小平身為政治人物，其個人言行及政治立場變化均屬公共事務範圍，人民與媒體得加以評論。兩名被告雖使用尖酸詞語與帶性暗示字眼，但仍屬於主觀評論與政治批判範疇，未見虛構或實質惡意。

處分書也引用憲法法庭判決指出：「就事實陳述是否具有實質惡意、意見表達是否逾越合理評論界限，應採最嚴格標準審查，以保障公民檢視政治人物之權利。」故認為，被告貼文雖讓鍾小平感受名譽受損，但整體內容以事實及公共討論為基礎，屬憲法第11條保障的言論自由範圍，無法以刑法誹謗或侮辱罪論處。

因此，依刑事訴訟法第252條第10款「犯罪嫌疑不足」規定，對詹江村與曾姸潔兩人均為不起訴處分。鍾小平若不服，可於收到處分書10日內，向臺灣高等檢察署檢察長提出再議。