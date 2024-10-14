【廣編】國際女孩日鼓勵所有女孩「來就來無所畏！」　LULU首場校園演講吐心聲

▲Kotex靠得住「#She Can來就來無所畏」校園月經教育列車，在國際女孩日前進台北市中正國中舉辦「一堂最有趣的健教課」。

【廣編特輯】

圖、文／Kotex靠得住提供

10月11日是國際女孩日，也是台灣女孩日，今年風光入圍金鐘獎3大獎項的Lulu 黃路梓茵將人生第一次校園演講，獻給國中「學弟妹」，分享自己的青春期不安與月經焦慮，透露曾經以為無法獨自主持金馬獎和金鐘獎，但最後發揮「來就來無所畏」精神，成功解鎖高難度挑戰，樹立人生里程碑。

為破除月經框架，鼓勵青春期學生大方暢聊月經話題，女性護理用品領導品牌Kotex靠得住啟動「#She Can來就來無所畏」校園月經教育列車，特地選在10月11日國際女孩日與台灣女孩日這一天，前往台北市中正國中舉辦「一堂最有趣的健教課」。

課堂中，邀請兩位「學姐」：金百利克拉克台灣總經理蔡靜宜、Lulu 黃路梓茵，與700多位學生分享自己的青春期經驗，鼓勵擺脫青春期身體焦慮與心理限制，建立「來就來無所畏」正向心態，肯定自我、尊重彼此，從月經平權出發、邁向真正的性別平權世代！

這場月經平權倡議活動中，也安排極具意義的「破除月經框架」儀式，由Lulu 黃路梓茵、金百利克拉克台灣總經理蔡靜宜、中正國中校長林泰安、及4位同學代表，將象徵破除月經框架的超大型骰子氣球，拋接傳遞到台下，讓「來就來無所畏」的女力精神能夠在青春期學生中正向擴散，促動社會轉變。

2020 年Kotex品牌問世100周年，全球啟動「She Can校園月經教育推廣計畫」，Kotex 品牌同步在台灣與健體教師合作，發展台灣第一套月經桌遊教案，5年來累計將近2000名國中小健教領域教師參與研習，影響近32萬名國中生，Kotex致力推廣月經平權，讓「來就來無所畏」的 She Can 精神深植在全台校園！

