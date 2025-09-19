KTV喝酒歡唱翻臉！2男互潑酒「站路中想決鬥」　警大外割壓制

記者高堂堯／南投報導

郭姓男子與馬姓男子與友人一同前往KTV唱歌，酒醉後卻發生口角衝突，2人互相潑灑酒水並激烈叫囂，差點在街頭爆發肢體衝突；所幸巡邏員警即時以柔道「大外割」將2人制伏、帶回派出所，化解一場可能的流血事件。

▲埔里鎮KTV發生酒醉民眾口角、差點於街頭開打，警方即時壓制制止。（圖／翻攝「爆廢公社」，下同）

埔里警分局指出，事發於9月18日晚間10時許，當巡邏員警行經八德路時，發現兩名男子正在馬路中央，情緒激動並互相叫罵，疑似準備動手互毆；警方立即上前阻止，但2人皆有飲酒且已爛醉，仍不聽勸而意圖衝向對方，員警考量該地點為人車頻繁通行之公共場所，為防止發生危害，立即依法使用強制力，將2人分別以柔道外割摔至地面，並予以壓制、隔離，隨後帶回勤務處所。

據了解，當街爆發衝突的分別是29歲郭男和28歲馬男，當時原先於KTV同一包廂內飲酒、唱歌，卻因故發生口角，郭男先動手以酒水潑灑馬男，引發雙方互相潑酒、爭吵咆嘯，最終將爭執延伸至街頭；雙方最後並未互提告訴，但警方仍依違反《社會秩序維護法》移送裁罰。

▲警方將酒醉衝突男子壓制在地。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局強調，此次事件雙方並未造成實際傷害，經警詢後已由家屬帶回返家，也呼籲民眾飲酒應適度，避免衝突事件發生；而街頭暴力之風不可長，為維護公共秩序及民眾安全，警方將持續加強夜間巡邏勤務，對於妨害安寧及公共安全行為，將依法處置、絕不寬貸。