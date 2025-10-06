疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

▲救護人員到場時，男童已經沒有意識，身上仍穿著前一天回家時的衣物。（當事人已經變裝處理，讀者提供）



桃園市大園區一名就讀小學3年級的8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治身亡，原以為是單純的意外案件，但醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警已介入調查。本刊接獲男童鄰居爆料，社工家訪都只做表面功夫，未落實調查工作，才錯失阻止憾事發生，本刊藉投訴人的觀察與還原，逐一拼湊出男童可能受虐的軌跡，希望司法能查出真相，避免慘劇重演。

最可疑的是，男童家長第一時間向警衛表示孩子是癲癇發作，男童過世後又說是「食物中毒」所致，前後說法矛盾，引發質疑。投訴人Ａ先生說：「新聞都說孩子身上有新舊傷口，如果是食物中毒，哪來的瘀青？而且食物中毒的話，醫生驗血就好，幹嘛去檢查孩子身上傷勢？實在令人難以相信這只是單純的意外！」

▲男童到院後被送往加護病房急救，4天後宣告不治，法醫已進行解剖，以釐清確切死因。

▲桃園一名8歲男童昏厥送醫後，醫生發現他身上布滿新舊傷痕，疑似遭虐，遂依規定通報相關單位。

另名社區住戶則表示，該家庭搬入社區約4、5年，男童母親在2、3年前相繼生下弟妹，但早在男童幼兒園時期，就經常獨自一人搭乘電梯上下樓；誇張的是，社區電梯需磁釦感應才能按樓層，男童父母常未替他刷卡，導致孩子只能先進入電梯，等其他樓層住戶呼叫電梯，才能跟著一同下樓去大廳等娃娃車接他上課。

男童升上小學後，改搭免費巴士上下學，但放學後都在大廳櫃台電話通知父母，再由警衛幫他刷卡上樓，若遇到父母不在或不方便，就會在櫃台內玩警衛的手機、平板打發時間，還曾因肚子餓向警衛討餅乾吃。

▲桃園市社會局在案發後，已針對男童學校同學進行輔導，但對相關細節則不願多談。

鄰居Ｂ同學指出，曾見男童母親拽著孩子的耳朵，從大廳拖到五十公尺外的電梯，孩子不斷掙扎求饒，但母親仍未放手；其他鄰居還經常在凌晨時分聽到男童家傳來高聲斥責與孩子哭泣聲，男童也常在家門口罰站，有一次因為「不乖」被繼父剃成光頭懲罰。

鄰居們長年觀察下來，心中早已浮現不安，直到社工開始來訪視，更確認男童父母真的「有問題」。

有住戶觀察到社工來訪多次，卻很少上樓訪視，只在大廳或社區對面公園陪男童玩二小時左右便離開，而社工的解釋竟是「男童母親不開門」，只能請男童獨自下樓確認狀況。

▲A先生等人認為社工被男童母親拒於門外時，應該尋求警方介入，否則就失去訪視意義。（翻攝桃市府家庭暴力暨性侵害防治中心官網）

Ｂ同學進一步透露，社工大概每週來訪一次，案發前的11日晚間，有成功進到男童家中訪視，約一個半小時後離開，但隔天12日晚間有2名友人來拜訪男童父母，一位是當晚離開，另一位則待到隔天早上才走，沒多久男童就被送醫急救。

檢警將在法醫鑑定報告出爐，發動新一波的偵查作為，然而Ａ先生等人都覺得，不管導致男童直接死亡的原因為何，男童父母的教養方式絕對難辭其咎，希望司法能盡快還男童公道，也呼籲相關單位別讓通報、訪視作業淪為形式，不然悲劇只會不斷重演。

