社會 社會焦點 保障人權

新北男未金援獄友遭強擄痛毆　2嫌落網辯：他欠數萬遊戲幣

▲董男夥同彭男搶魯陳男，帶回租屋處痛毆取財。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲董男夥同彭男搶擄陳男取財，經過半個月遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子，日前因未實現允諾金援獄友，在上班時間遭到強擄，並帶到租屋處痛毆，直到男子趁機逃跑躲進超商，店員報警此案才得以曝光。經過半個月的追查，新店警方分別在台北市及新北市，將涉案的2人拘提到案，並依法移送偵辦。

回顧案情， 44歲董姓男子與36歲陳姓男子同為保全同事，之前又是一起服刑的獄友，但陳男曾答應董男，出獄後經濟出現困難，將會每個月給予金援，但因陳男手頭緊，未實現諾言給予支援，本月中（14日）董男夥同44歲彭男，趁陳男上班時將其強擄，帶往陳男新店租屋處痛毆，並搜刮屋內財物。

▲董男夥同彭男搶魯陳男，帶回租屋處痛毆取財。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲董男搶擄陳男，帶回租屋處痛毆拿取財物。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳男趁2人不注意，逃出屋外並躲在附近超商廁所內，店員察覺有異，隨即撥打110報案。警員抵達，發現陳男混身是血，搜身時發現藏有安非他命，隨即帶回派出所釐清，並依毒品罪移送偵辦。昨天（29日）晚間，警方持拘票前往新店、南港，逮捕董男及彭男，但董男卻辯稱，因對方欠數萬元的遊戲幣，才會犯下此案。警詢後依妨害自由、傷害、竊盜、恐嚇取財等罪，移送台北地檢署偵辦。

09/29 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

