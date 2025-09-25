　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未金援獄友遭擄走痛毆劫財　他逃超商躲廁所...被警搜出毒品

▲陳男因手頭緊未金援董男，遭強擄痛毆取財。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名陳姓男子，在獄中服刑期間受到董姓獄友照顧，答應董出獄後會給予金援。這個月陳男手頭不便，未給予支援引起董不滿，日前至台北市信義區，將陳男強擄至新北新店租屋處搜刮財物；陳趁隙逃到超商，並經由店員報案，警方到場在他身上搜出安非他命，同時追查涉及擄人的董男及柯男。

據了解，從事工地保全的53歲陳姓男子，之前因案入獄服刑，期間結識44歲董姓男子，對陳男照顧有加，陳男為表情義，允諾董男出獄後找不到工作，每個月會給予金錢上援助，但沒表明固定金額。但本月（9）陳男須繳納大筆罰金，手頭較為不便，未給予董男金援，卻引起對方不滿。

董男認為，陳男未履行承諾，上週日（14日）與37歲柯姓男子跑到台北市信義區基隆路二段某工地，向陳男索討金錢，並趁隙竊取2000元現金，隨後再將其強押至陳男新店寶元路租屋處痛毆，並搜刮屋內財物，共拿走價值16000元財物；陳男趁機逃至附近超商，並躲在廁所內。

超商店員發現陳男有異，隨即報警處理；警員抵達發現陳男因遭毆打身上留有血跡，經詢問才知遭強擄痛毆，但又在陳男身上搜出安非他命，警詢後依毒品罪移送偵辦，另董男及柯男涉嫌強擄陳男取財，已報請台北地檢署指揮偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 4829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
77萬YTR沒出戰《中文怪物》　她親揭原因：不符條件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷　千人撤離安置中

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

沈慶京稱從未行賄柯文哲　不解「威京小沈」給了什麼

控制欲虎媽把「女兒鎖房間5天」吃喝都不管　爸聞異味破門驚見屍體

花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗　2具身分待確認

快訊／台中21歲女「全身脫皮」發黑亡　母親遭聲押

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍「對準心臟」釀1死　人群慌亂逃竄

快訊／台南鋼鐵加工廠火警「10間廠房」延燒　急派重機具馳援搶救

馬太鞍溪堰塞湖溢流14死22失聯　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

花蓮光復災後第3天！　家園慘變泥巴地阿嬤苦笑：喊撤時水都來了

好消息！光復鄉堰塞湖溢流第3天　高雄特搜隊泥濘中救出受困夫妻

報酬率27.12%！定期定額ETF存股3年成績單，高股息表現失色／不管啦！給我錢EP155完整版

花蓮鳳林「堤頂也溢流了」！河面土石淤積過大　防汛道路流滿泥水

北院再開庭！應曉薇「嘴對嘴親吻」愛女　柯文哲與小草握手

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

花蓮災情統計出爐！14死14失聯86人傷　千人撤離安置中

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

沈慶京稱從未行賄柯文哲　不解「威京小沈」給了什麼

控制欲虎媽把「女兒鎖房間5天」吃喝都不管　爸聞異味破門驚見屍體

花蓮颱災最新！14具遺體完成相驗　2具身分待確認

快訊／台中21歲女「全身脫皮」發黑亡　母親遭聲押

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍「對準心臟」釀1死　人群慌亂逃竄

快訊／台南鋼鐵加工廠火警「10間廠房」延燒　急派重機具馳援搶救

馬太鞍溪堰塞湖溢流14死22失聯　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

機械科幻風RougeLite《Morbid Metal》東京電玩展試玩心得

快訊／寶島光學爆掏空！加盟店千萬營收被侵吞　總經理送北檢複訊

台大醫療團攜手雲林消防局遠赴索馬利蘭　副院長江文莒手記「319救命專線」荒野勳章

閱之海筆記／關東軍大進擊：前進滿蒙！

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

社會熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

馬太鞍溪堰塞湖溢流　救災英雄身上的淤泥曬成泥沙

即／寶島光學爆掏空　檢調22路搜索約談

即／台中21歲女「全身脫皮」亡　母親遭聲押

遭砂石車連人帶車輾過！彰化73歲阿伯當場死亡　驚險撞瞬曝光

母鬆手讓他逃命！災民泣訴「對不起，救不了妳」

快訊／18歲新兵「打靶重傷照」遭外流！中檢分案要查了

台中女遭前夫打死棄屍　爸媽慟：一定要重判

即／21歲女陳屍家中！爸媽疑涉虐被捕

沈慶京不解「威京小沈」給了柯P什麼

堰塞湖最新空拍　溢流量是估計的4倍釀災

槍手「坐桶仔」逃亡　疑助偷渡船長遭逮

更多熱門

相關新聞

北新路30年大咖租客將撤　千萬年租金曝光

北新路30年大咖租客將撤　千萬年租金曝光

新店精華區北新路二段、七張捷運站旁的「兆豐銀行北新分行」開業長達31年，幾乎這該棟大樓一落成就進駐了。然而，該行即將撤出，租金行情曝光，房東以每月100萬元、每年1200萬元開價招租，成為新店第二高價的待租店面。

快訊／新店公寓凌晨竄火　1男全身燒燙傷亡

快訊／新店公寓凌晨竄火　1男全身燒燙傷亡

18歲男遭擄至新店山區痛毆！丟包公墓旁工地

18歲男遭擄至新店山區痛毆！丟包公墓旁工地

休旅車鬼切左轉　騎士攔腰撞倒地

休旅車鬼切左轉　騎士攔腰撞倒地

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

新店富人區生活機能佳　在地房仲：釋出稀少「全區僅約10戶」

關鍵字：

新店擄人金援

讀者迴響

熱門新聞

虎媽把女兒鎖房內5天　爸破門驚見屍體

劉世芳會議稱淹家門口就算了　內政部澄清

即／孫生侵犯4女遭起訴　「陷溺性癮」求重刑

撤離人數600突變8000　花蓮縣府員工看輿論：心冷

77萬美國YTR沒出戰《中文怪物》親揭原因：不符條件

中央9次示警花蓮撤離？　粉專揭實情：潰堤前30小時說要撤8000人

肯德基官網驚見0元炸雞桶！業者：非官方活動

綠營對話外流 　Cheap：她人設炸成碎片

衝突畫面曝！台中男KTV口角開槍釀1死

Coldplay演唱會爆「綠帽夫同場約會新歡」

最不尊重別人的三大星座！

阿部瑪利亞無預警退賽《中文怪物》！

賴清德打電話找人　徐榛蔚回話曝光

快訊／別再繳錢！3家職業工會欠保費　勞保局暫拒給付

快訊／全家開出8組發票大獎！幸運門市一次看

更多

最夯影音

更多
57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！
「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

「我爸爸一定在最裡面」阿公扶阿婆救小沂妹妹　兒淚等機具救援

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

堰塞湖最新空拍！壩體被洪流切削成V型　溢流量是估計的4倍

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

專訪／酷員工只有3人！連作夢都在剪片　苦嘆做《中文怪物》壓力大：不敢看脆

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

竹科旁槍響！中壢警圍捕槍砲犯畫面曝　轟10多槍攔不住

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面