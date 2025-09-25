未金援獄友遭擄走痛毆劫財　他逃超商躲廁所...被警搜出毒品

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名陳姓男子，在獄中服刑期間受到董姓獄友照顧，答應董出獄後會給予金援。這個月陳男手頭不便，未給予支援引起董不滿，日前至台北市信義區，將陳男強擄至新北新店租屋處搜刮財物；陳趁隙逃到超商，並經由店員報案，警方到場在他身上搜出安非他命，同時追查涉及擄人的董男及柯男。

據了解，從事工地保全的53歲陳姓男子，之前因案入獄服刑，期間結識44歲董姓男子，對陳男照顧有加，陳男為表情義，允諾董男出獄後找不到工作，每個月會給予金錢上援助，但沒表明固定金額。但本月（9）陳男須繳納大筆罰金，手頭較為不便，未給予董男金援，卻引起對方不滿。

董男認為，陳男未履行承諾，上週日（14日）與37歲柯姓男子跑到台北市信義區基隆路二段某工地，向陳男索討金錢，並趁隙竊取2000元現金，隨後再將其強押至陳男新店寶元路租屋處痛毆，並搜刮屋內財物，共拿走價值16000元財物；陳男趁機逃至附近超商，並躲在廁所內。

超商店員發現陳男有異，隨即報警處理；警員抵達發現陳男因遭毆打身上留有血跡，經詢問才知遭強擄痛毆，但又在陳男身上搜出安非他命，警詢後依毒品罪移送偵辦，另董男及柯男涉嫌強擄陳男取財，已報請台北地檢署指揮偵辦。