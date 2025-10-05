殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

▲殲-35與殲-35A機庫。（圖／翻攝央視）



文／香港01

《央視新聞》走進殲-35機庫，獨家專訪總設計師孫聰院士，公開殲-35三大核心技術：隱身設計讓對手「看不見」、高度集成小體積實現高信息化、雙模式起飛，彈射、滑躍全適配。

陸基型號殲-35A與殲-35共同組成了「空海孿生」的作戰體系，近日，央視也走進了航空工業沈飛機庫，對一架還未塗裝的殲-35A進行了獨家探訪。

此前，中國首次在彈射型航母福建艦上，實現多型號先進艦載機的電磁彈射和阻攔著艦訓練，讓中國自主研發的首款隱身艦載機殲-35再次成為全球關注的焦點。

殲-35是中國自主研製的新一代隱身艦載戰鬥機，它採用一體化設計，單座、雙發、外傾，雙垂尾，是一款艦載多用途戰鬥機，主要是以制空作戰為主，兼顧對面作戰。既可以彈射起飛也可以滑翔起飛。

孫聰院士表示：「殲-35它最大的特點就是隱身，降低可探測性，盡量地不被對手提前發現。實現我先看到你，我先打你，解決這些問題的。這樣的話戰場上不就有優勢了嗎？」

隱身戰鬥機殲-35A，它採用的是總體氣動隱身一體化的設計。在佈局上是單座雙發翼身融合、雙後掠外傾垂尾全動平尾的正常式佈局，它是隱身與反隱身作戰體系的規模組成力量，主要是以制空作戰為主，兼顧對面作戰，主要遂行奪取並控制制空權任務，打擊敵方的戰鬥機、地面或者是海上的防空力量，同時它也可以攔截敵方戰鬥機、轟炸機、巡航導彈等空中目標。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

