心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

▲心靈療癒協會傳命案，四人涉案被逮，鄰居怨：經常深夜大吼大叫。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在9月底一名男子在大樓裡沒有呼吸心跳，警方到場發現男子骨瘦如柴，且身上有外傷，緊急送往醫院搶救仍宣告不治，檢警追出案發當時王姓女創辦人以及其他三名師兄弟，正在替死者做密宗大禮拜「突破關卡」，全案朝殺人及過失致死方向偵辦。據附近住戶表示，該處有時候晚上會一群人大吼大叫，警方今年也陸續接獲至少3次妨害安寧的檢舉案件。

警方調查，30歲的林姓男子在2024年底參加一個名為「藝識流」的心靈療癒協會，但是卻在9月27日傳出在協會位於北市中山區堤頂大道的據點命危，警消到場後立刻將人送往醫院搶救最後仍宣告不治。

警方指出，在林姓死者身上發現有不明的皮肉傷，且被發現時已經骨瘦如柴，幾乎已呈現皮包骨的狀態，警方不排除有虐打施暴、控制飲食的狀況，於是在2日下午前往協會逮捕創辦人在內等四人。

警方表示，2日下午4時許，前往位於北市中山區堤頂大道的協會，裡面有40歲的王姓女創辦人、37歲的吳姓執行長、33歲的王姓營運長以及38歲的林姓療癒顧問，這些人在案發當時也都在現場。

警方將一干人等帶回警局偵訊，但是四人均避重就輕，沒有坦承對死者有囚禁、施暴不給飲食的狀況，但是警方仍不採信，訊後依照殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌送辦，四人全遭聲押，其中林姓療癒顧問已被法官裁定收押禁見。

疑似遭活活餓死的林姓死者，陳屍地點就在該心靈療癒協會的二樓，該處所原本是辦公室，但是後來為林與其他涉嫌加害的四人同住的「宿舍」，在案發後鐵門半掩已經無人進出。

據鄰居表示，該地點有時裡面的「成員」會不時大聲咆哮、大吼大叫，有時候行徑詭異，每次都是深夜時分吵鬧，警方也表示，該處有2025年間已經接獲至少三次的妨礙安寧檢舉事件，但是到場時現場人員都表示正在「釋放能量」，沒有其他不法行為。