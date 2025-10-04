　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

▲▼心靈療癒協會傳命案，四人涉案被逮，鄰居怨：經常身夜大吼大叫。（圖／記者邱中岳攝）

▲心靈療癒協會傳命案，四人涉案被逮，鄰居怨：經常深夜大吼大叫。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在9月底一名男子在大樓裡沒有呼吸心跳，警方到場發現男子骨瘦如柴，且身上有外傷，緊急送往醫院搶救仍宣告不治，檢警追出案發當時王姓女創辦人以及其他三名師兄弟，正在替死者做密宗大禮拜「突破關卡」，全案朝殺人及過失致死方向偵辦。據附近住戶表示，該處有時候晚上會一群人大吼大叫，警方今年也陸續接獲至少3次妨害安寧的檢舉案件。

警方調查，30歲的林姓男子在2024年底參加一個名為「藝識流」的心靈療癒協會，但是卻在9月27日傳出在協會位於北市中山區堤頂大道的據點命危，警消到場後立刻將人送往醫院搶救最後仍宣告不治。

▲▼心靈療癒協會傳命案，四人涉案被逮，鄰居怨：經常身夜大吼大叫。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，在林姓死者身上發現有不明的皮肉傷，且被發現時已經骨瘦如柴，幾乎已呈現皮包骨的狀態，警方不排除有虐打施暴、控制飲食的狀況，於是在2日下午前往協會逮捕創辦人在內等四人。

警方表示，2日下午4時許，前往位於北市中山區堤頂大道的協會，裡面有40歲的王姓女創辦人、37歲的吳姓執行長、33歲的王姓營運長以及38歲的林姓療癒顧問，這些人在案發當時也都在現場。

警方將一干人等帶回警局偵訊，但是四人均避重就輕，沒有坦承對死者有囚禁、施暴不給飲食的狀況，但是警方仍不採信，訊後依照殺人、傷害致死、妨害自由等罪嫌送辦，四人全遭聲押，其中林姓療癒顧問已被法官裁定收押禁見。

疑似遭活活餓死的林姓死者，陳屍地點就在該心靈療癒協會的二樓，該處所原本是辦公室，但是後來為林與其他涉嫌加害的四人同住的「宿舍」，在案發後鐵門半掩已經無人進出。

據鄰居表示，該地點有時裡面的「成員」會不時大聲咆哮、大吼大叫，有時候行徑詭異，每次都是深夜時分吵鬧，警方也表示，該處有2025年間已經接獲至少三次的妨礙安寧檢舉事件，但是到場時現場人員都表示正在「釋放能量」，沒有其他不法行為。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭刺一度命危　11歲女童最新狀況曝
快訊／高市早苗當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相
富邦味全大場面！　力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見
快訊／創新高！破2萬鏟子超人湧災區　驚人畫面曝
「半夜一群人大吼大叫」　心靈協會：在釋放能量
防小黑蚊！　鏟子超人「必帶神物」曝光
快訊／匿名信爆球員涉賭！　中職、工會回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

賞月前先鏟泥！連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復　驚人畫面曝

心靈協會奪命「半夜有人大吼大叫」警3度上門　詭辯：在釋放能量

快訊／高雄78歲阿姨騎士闖紅燈！遭休旅車攔腰猛撞　昏迷搶救中

快訊／石碇透天厝貨梯變「大怒神」　2工人急墜5米骨折送醫

高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

台大版紅姐學霸背景曝！父是警察立志讀法　住處抄出6918淫片

謊報護照遺失「4年後真相超展開」　他瞎扯：剛出社會不懂

連假首日國1塞爆！中部路段釀13起追撞　彰化＝王田成停車場

剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

好消息！隨機殺人案11歲女童遭刺傷一度命危　穩定恢復中

小熊波伊德國聯分區系列賽G1先發　挑戰休3天登板對決釀酒人

力亞士自評今年　喊話留隊：富邦是我的第一志願

快訊／高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日本首位女首相

Rosé才是C位！天后瑪丹娜視角曝「歧視真相」　網暴動：照片說明一切

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

這老闆太佛！　同事赴花蓮當鏟子超人...蕭敬騰霸氣「費用全包」

《BOYS 2》男偶像大街「鎖喉壓制」打人醉漢！　12秒英雄片瘋傳　

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

社會熱門新聞

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

租1400萬奧斯頓馬丁耍帥　撞爛3車成廢鐵落跑

台南資源回收廠凌晨起火　火光濃煙狂竄

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

蘆洲便當店氣爆7傷　2警放下勤務衝爆炸點扛人

辣椒水襲擊李正皓　天道盟主嫌出庭爽快認罪

2公噸「黑心豬大腸」流向　驚見北部知名麵線

泡麵加蛋都不給吃　靈修男被迫「互毆淨化」

獨／起底李能謙網軍帝國產業鏈！「智障小草」被揪出

台大版紅姐是學霸！父是警察師長減讚　落網畫面曝

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

更多熱門

相關新聞

Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

Hair Rituel悸動香水一聞就愛上

柑橘香正夯，Hair Rituel推出第一瓶悸動香水，定調為柑橘木質香，療癒舒心香氣讓人一聞難忘，Maison Margiela 無盡夏日淡香精也以明亮柑橘香為前調，就連RMK的全身體保養也以柑橘花香調為主，保養同時讓人感受正能量。

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

最後身影曝！30歲男心靈療癒不成淪冤魂

即／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人

即／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人

高雄建商父女命案！男搶救6天家屬一度拔管

高雄建商父女命案！男搶救6天家屬一度拔管

關鍵字：

心靈協會療癒命案

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

堰塞湖潰壩誰之過？　李鴻源點名1單位

鏟子超人「光復1災區最好別去」！禮儀人員也說話了

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

廢棄倉庫驚見一堆白骨　DNA鑑定確認身分

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

9家手搖飲中秋優惠一次看

獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面