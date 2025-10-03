繼光香香雞聯名「養肌餐」開賣　吃得到經典雞柳、全新桑葚醬

▲「繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣炸雞品牌「繼光香香雞」攜手「研舒肌」推出限定「吃雞養肌套餐」，內含雞柳以及全新桑葚粉紅醬，更把御守變身成外包裝紙袋，即日起至10月31日限時開賣。

▲經典雞柳回歸，同步推出全新桑葚粉紅醬。

▲包裝換上美麗御守限定包裝。

「繼光香香雞X研舒肌」推出期間限定「吃雞養肌套餐」，內含人氣TOP5夯品「墨魚甜不辣」、經典回歸的「雞柳」，以及呼應萬聖節打造的「桑葚粉紅醬」，並換上「美麗御守」限定包裝，售價189元。

同步推出「吃雞養肌PLUS套餐」，除了原先套餐內容外，還可獲得研舒肌益生菌淨痘調理乳霜，限量500組，售完為止。提醒動物園、西門、環板、桃機二航管制區內、台中新光、台中LaLaport、永安中科、澎湖門市未販售。

▲漢堡王無麵包系列漢堡中秋限時回歸。

另外，漢堡王「無麵包系列漢堡」至10月12日前限時回歸，包括「4層牛無麵包堡（原價單點299元）」、「雙層牛無麵包堡（原價單點204元）」，選用370度火烤的4盎司純牛肉片堆疊，不僅吃得到原味肉汁，還有豐富蛋白質，再加上新鮮生菜、番茄，搭配小杯可樂套餐價分別為279元、179元。

同步推出「無麵包雙層脆雞（原價單點124元）」，雞排以100%無添加的天然胡椒醃製入味，定溫酥炸至外酥內嫩，搭配小杯可樂套餐價109元，每筆訂單限購2個，各門市售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。