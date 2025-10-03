捷安特捲「血汗移工」遭美暫扣　監察院要查了

▲巨大公司電動單車，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國海關及邊境保護局（CBP）日前宣布，因懷疑涉及「強迫勞動」，對台灣自行車大廠巨大機械（捷安特，Giant）生產並出口至美國的自行車與零組件下達暫扣令（WRO），禁止相關產品進口。對此，監察院今（3日）發新聞稿表示，本案為我國業者因勞動人權爭議受制裁之企業事件，影響我國聲譽及形象甚鉅，主管機關對於我國自行車製造商涉強迫勞動情事，有無善盡監管及研擬因應對策 監委申請自動調查。

據經濟部114年9月24日發布新聞稿指出，國內自行車大廠巨大機械工業股份有限公司，遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控，於我國境內製造之自行車、零件及配件涉有強迫勞動情事，爰對該公司出口美國貨物發布暫扣令。監察院表示，衝擊我國製造業聲譽及國際形象。監察委員王幼玲、賴振昌對此甚表關切，爰申請自動調查。

據CBP指出，巨大公司涉違反國際勞工組織（ILO）界定強迫勞動指標中之5項，涵蓋濫用弱勢處境、惡劣工作與生活條件、債務束縛、扣留工資、超時工作等指標。

監察院認為，本案為我國業者因勞動人權爭議受制裁之企業事件，影響我國聲譽及形象甚鉅，亦凸顯國內廠商及相關主管機關在勞動人權議題上，似仍有不足待改善之處。

監察委員表示，國內企業對於勞動人權政策意識是否充分？主管機關應如何確保勞工免遭強迫勞動及侵害人權情事？攸關勞工權益、人權保障及我國國際形象，有深入調查之必要。