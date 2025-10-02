懸賞10萬！鸚鵡小寶失蹤1個月還沒回家　飼主求神「牠還活著」

▲鸚鵡小寶走失，飼主懸賞10萬元。（圖／顏先生提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一隻名叫「小寶」的金頭凱特鸚鵡，於今年9月1日晚間在彰化市金馬路飛失，至今已滿一個月仍音訊全無。飼主顏先生心急如焚，公開懸賞10萬元，只盼有心人能協助讓愛鳥重回懷抱。近日雖有民眾通報疑似發現小寶的蹤影，但至今仍未順利尋回，顏先生再次哽咽呼籲「請大家幫我留意，牠就像我的孩子......」

小寶是在9月1日晚上9點30分左右，於彰化市金馬路二段至三段附近受驚飛走，顏先生張貼啟事、上網發文，甚至求助神明，也有民眾通報，曾在彰化家樂福金馬路的安全島樹上，以及對面東谷路一帶，於清晨5、6點左右看過類似小寶的鸚鵡徘徊，讓顏先生重燃希望。

「牠可能已經被好心人收留，但對方不一定有在上網」顏先生表示，請示神明的結果，小寶目前應該還平安，且可能已在距離原飛失地點五、六公里遠的範圍，因此特別呼籲彰化、和美地區的民眾協助留意。

▲鸚鵡小寶走失，飼主懸賞10萬元。（圖／顏先生提供）

小寶不是普通的寵物，而是從小陪伴顏先生長大的家人。談起愛鳥，顏先生語氣滿是不捨與焦急。他描述，小寶的腳環為鈦銀色，上面刻有「集鸚社'-Oxx」字樣，品種為「金頭凱特鸚鵡」，個性親人，喊牠「小寶」可能會有反應。

顏先生強調，無論是誰，只要願意將小寶平安送返，他一定致贈10萬元紅包表達謝意，絕不食言。請求大家幫忙注意身邊是否有親友、鄰居，甚至是外籍同事或社區店家，最近突然開始飼養鸚鵡。有時候撿到鳥兒的人未必知道飼主正在瘋狂尋找，因此需要更多社區力量的協助。